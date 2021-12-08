Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабря
Прокуратура Нидерландов 20 декабря начнет зачитывать обвинительный акт по делу MH17
© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов 20 декабря начнет зачитывать обвинительную речь по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины, а суд огласит решение по ходатайству о предоставлении документов о свидетеле, объяснившем, почему самолет не мог быть сбит из ЗРК "Бук", сообщил на слушаниях в среду председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В среду в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.
"Сегодня мы рассмотрели иски родственников о компенсации, следующий шаг - это обвинительная речь, которая запланирована на 20 декабря", - сообщил Стинхейс на заседании, которое транслировалось на сайте суда.
По его словам, 20 декабря перед выступлением прокуратуры также будет оглашено решение суда по ходатайству защиты о предоставлению документов о свидетеле S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.