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https://ria.ru/20211208/mh17-1762833450.html
Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабря
Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабря - РИА Новости, 08.12.2021
Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабря
Прокуратура Нидерландов 20 декабря начнет зачитывать обвинительную речь по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины, а суд огласит решение по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T20:13
2021-12-08T20:13
в мире
украина
нидерланды
крушение малайзийского boeing под донецком
бук (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы рф
mh17. расследование
россия
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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов 20 декабря начнет зачитывать обвинительную речь по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины, а суд огласит решение по ходатайству о предоставлении документов о свидетеле, объяснившем, почему самолет не мог быть сбит из ЗРК "Бук", сообщил на слушаниях в среду председательствующий судья Хендрик Стинхейс.В среду в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе."Сегодня мы рассмотрели иски родственников о компенсации, следующий шаг - это обвинительная речь, которая запланирована на 20 декабря", - сообщил Стинхейс на заседании, которое транслировалось на сайте суда.По его словам, 20 декабря перед выступлением прокуратуры также будет оглашено решение суда по ходатайству защиты о предоставлению документов о свидетеле S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук".Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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в мире, украина, нидерланды, крушение малайзийского boeing под донецком, бук (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы рф, mh17. расследование, россия
20:13 08.12.2021
 
Обвинительный акт по делу MH17 начнут зачитывать 20 декабря

Прокуратура Нидерландов 20 декабря начнет зачитывать обвинительный акт по делу MH17

© AP Photo / Peter DejongПредседательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды
Председательствующий судья Хендрик Стинхейс осматривает обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Peter Dejong
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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов 20 декабря начнет зачитывать обвинительную речь по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины, а суд огласит решение по ходатайству о предоставлении документов о свидетеле, объяснившем, почему самолет не мог быть сбит из ЗРК "Бук", сообщил на слушаниях в среду председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В среду в особо охраняемом комплексе Схипхол возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.
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"Сегодня мы рассмотрели иски родственников о компенсации, следующий шаг - это обвинительная речь, которая запланирована на 20 декабря", - сообщил Стинхейс на заседании, которое транслировалось на сайте суда.
По его словам, 20 декабря перед выступлением прокуратуры также будет оглашено решение суда по ходатайству защиты о предоставлению документов о свидетеле S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска и который объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК "Бук".
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
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Семьи жертв крушения рейса MH17 требуют компенсации до 50 тысяч евро
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Украинский военный в Донецкой области
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В миреУкраинаНидерландыКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомБук (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы РФMH17. РасследованиеРоссия
 
 
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