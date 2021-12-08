https://ria.ru/20211208/mh17-1762731812.html

Россия отклонила запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17

Россия отклонила запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17 - РИА Новости, 08.12.2021

Россия отклонила запрос о допросе командира курской бригады по делу MH17

Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который в 2014 году был командиром 53-й курской бригады ВС РФ, по делу о... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T12:46

2021-12-08T12:46

2021-12-08T13:13

нидерланды

вооруженные силы рф

mh17. расследование

россия

украина

министерство юстиции рф (минюст россии)

донбасс

бук (зенитный ракетный комплекс)

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости, Анастасия Иванова. Россия отклонила запрос Нидерландов о допросе в качестве свидетеля Сергея Мучкаева, который в 2014 году был командиром 53-й курской бригады ВС РФ, по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс."Министерство юстиции РФ ответило, что согласно Европейской конвенции о правовом сотрудничестве по уголовным делам, в таком запросе может быть отказано, если государство считает, что он вредит интересам государства", - сообщил судья на заседании в среду. Трансляция ведется на сайте суда.Как добавили в российском ведомстве, отметил Стинхейс, Мучкаева собирались допросить по военным вопросам, которые могут касаться государственных тайн, что может повредить интересам страны."В этой связи, Минюст РФ не в состоянии сотрудничать по этому вопросу... Таким образом, следственный судья пришел к выводу, что запрос о допросе Мучкаева не может быть выполнен", - заявил судья.Полковник Сергей Мучкаев был командиром 53-й зенитной ракетной бригады ВС РФ из Курска до 2020 года, в том числе и в момент катастрофы MH17. На допросе членов 53-й зенитной бригады, в том числе командира Мучкаева, настаивала защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20211208/sud-1762733497.html

https://ria.ru/20211205/operatsiya-1762294359.html

https://ria.ru/20211130/protsedura-1761373394.html

https://ria.ru/20211123/mid-1760371469.html

нидерланды

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нидерланды, вооруженные силы рф, mh17. расследование, россия, украина, министерство юстиции рф (минюст россии), донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс)