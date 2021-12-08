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Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба - РИА Новости, 08.12.2021
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", где во вторник застрелили двух человек и ранили четырех, и поблагодарил их за оперативную... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:51
2021-12-08T18:51
происшествия
москва
сергей собянин
ирина волк
мфц (многофункциональный центр)
жилищник
россия
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", где во вторник застрелили двух человек и ранили четырех, и поблагодарил их за оперативную помощь посетителям, которая не позволила погибнуть большему количеству людей."Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ "Рязанский", кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь… Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая стали оказывать помощь посетителям. Георгий - без оружия, без ничего - мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших... Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события", - сообщил Собянин на своей странице "ВКонтакте".Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвертый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник ее прооперировали, операция прошла успешно.Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
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происшествия, москва, сергей собянин, ирина волк, мфц (многофункциональный центр), жилищник, россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
18:51 08.12.2021
 
Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба

Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба, за помощь посетителям

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", где во вторник застрелили двух человек и ранили четырех, и поблагодарил их за оперативную помощь посетителям, которая не позволила погибнуть большему количеству людей.
"Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ "Рязанский", кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь… Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая стали оказывать помощь посетителям. Георгий - без оружия, без ничего - мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших... Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события", - сообщил Собянин на своей странице "ВКонтакте".
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Вчера, 12:34
СК показал видео допроса мужчины, устроившего стрельбу в МФЦ в Москве
Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвертый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник ее прооперировали, операция прошла успешно.
Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.
Стрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

Автомобили следственного комитета РФ и Инженерно-саперного центра ГУ МВД РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

Автомобили следственного комитета РФ и полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

Сотрудник полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

Автомобиль скорой помощи у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

Люди у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Сотрудники полиции у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Автомобиль следственного комитета РФ у многофункционального центра Рязанский в Москве, где произошла стрельба
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 7

Трагедия произошла в МФЦ "Рязанский" на 1-й Новокузьминской улице.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
2 из 7

Бывший военный пришел с пистолетом в ГБУ "Жилищник" и выстрелил сначала в одного из сотрудников, а потом — в охранника и посетителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
3 из 7

Два человека скончались на месте, еще четыре, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 7

Пострадавших госпитализировали, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
5 из 7

Злоумышленника задержали, он не смог объяснить свои действия и мотивы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
6 из 7

Стрелявшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
7 из 7

Следователи завели уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияМоскваСергей СобянинИрина ВолкМФЦ (многофункциональный центр)ЖилищникРоссияСтрельба в МФЦ на юго-востоке Москвы
 
 
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