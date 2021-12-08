https://ria.ru/20211208/mfts-1762823454.html

Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба

Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба - РИА Новости, 08.12.2021

Собянин поблагодарил сотрудников МФЦ, где произошла стрельба

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", где во вторник застрелили двух человек и ранили четырех, и поблагодарил их за оперативную... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:51

2021-12-08T18:51

2021-12-08T18:51

происшествия

москва

сергей собянин

ирина волк

мфц (многофункциональный центр)

жилищник

россия

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с сотрудниками МФЦ "Рязанский", где во вторник застрелили двух человек и ранили четырех, и поблагодарил их за оперативную помощь посетителям, которая не позволила погибнуть большему количеству людей."Встретился сегодня с нашими сотрудниками МФЦ "Рязанский", кто в тот трагический день был на работе. Глубоко скорбим о погибших. Невозможно даже представить, что за секунду неадекватный человек может забрать самое дорогое, твою жизнь… Все сотрудники, молодые ребята, не раздумывая стали оказывать помощь посетителям. Георгий - без оружия, без ничего - мужественно бросился останавливать безумца. Сколько могло бы быть еще пострадавших... Благодарю вас за ваши действия. Взаимной поддержкой мы сможем пережить такие горькие события", - сообщил Собянин на своей странице "ВКонтакте".Согласно данным мэрии, во вторник при стрельбе в МФЦ "Рязанский" погибли два человека, администратор и охранник, еще четыре пострадали. Среди пострадавших молодая сотрудница МФЦ, посетительница, сотрудник ГБУ "Жилищник", которое также располагается в этом здании - они находятся в Институте Склифосовского, их оперировали, состояние всех трех было тяжелое. Четвертый пострадавший - несовершеннолетняя девочка, во вторник ее прооперировали, операция прошла успешно.Нападавшего задержал сотрудник подразделения МВД РФ по миграционным вопросам. По данным официального представителя министерства Ирины Волк, задержан 45-летний житель Москвы. Источник РИА Новости назвал его имя - Сергей Глазов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

https://ria.ru/20211208/strelba-1762729303.html

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происшествия, москва, сергей собянин, ирина волк, мфц (многофункциональный центр), жилищник, россия, стрельба в мфц на юго-востоке москвы