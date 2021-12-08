https://ria.ru/20211208/meteorit-1762702625.html

Над Сочи пронесся метеорит. Видео

В небе над Сочи заметили метеорит - РИА Новости, 08.12.2021

Над Сочи пронесся метеорит. Видео

Жители Сочи сообщили в соцсетях о метеорите, пролетевшем над городом в зоне микрорайона Лазаревское. Предположительно, космический объект сгорел, не долетев до... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:53

2021-12-08T10:53

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сочи

космос - риа наука

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жители Сочи сообщили в соцсетях о метеорите, пролетевшем над городом в зоне микрорайона Лазаревское. Предположительно, космический объект сгорел, не долетев до поверхности Земли, но успел попасть на камеры видеонаблюдения и авторегистраторы.В комментариях к роликам сочинцы напомнили, что последнее время они часто становились свидетелями различных природных явлений: сильных ливней, смерчей, а также сходов оползней.Как передает ГТРК "Вести Сочи", ученые из Южного федерального университета заявили, что метеориты чаще всего сгорают в земной атмосфере и остаются незамеченными, однако в этот раз метеорит удалось заснят благодаря тому, что над городом было ясное небо.

https://ria.ru/20211119/sochi-1759770138.html

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Падение метеорита над морем в Лазаревском районе Сочи Очевидцы сообщают, что в Лазаревском районе Сочи вчера вечером упал метеорит. Над Сочи пронесся метеорит. Скорее всего, он не долетел до земли и сгорел, сказал РИА Новости глава центра астрономии Русского географического общества 2021-12-08T10:53 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, космос - риа наука, метеориты, земля