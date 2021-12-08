https://ria.ru/20211208/meteorit-1762702625.html
Над Сочи пронесся метеорит. Видео
В небе над Сочи заметили метеорит - РИА Новости, 08.12.2021
Над Сочи пронесся метеорит. Видео
Жители Сочи сообщили в соцсетях о метеорите, пролетевшем над городом в зоне микрорайона Лазаревское. Предположительно, космический объект сгорел, не долетев до... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:53
2021-12-08T10:53
2021-12-08T14:00
сочи
космос - риа наука
метеориты
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Жители Сочи сообщили в соцсетях о метеорите, пролетевшем над городом в зоне микрорайона Лазаревское. Предположительно, космический объект сгорел, не долетев до поверхности Земли, но успел попасть на камеры видеонаблюдения и авторегистраторы.В комментариях к роликам сочинцы напомнили, что последнее время они часто становились свидетелями различных природных явлений: сильных ливней, смерчей, а также сходов оползней.Как передает ГТРК "Вести Сочи", ученые из Южного федерального университета заявили, что метеориты чаще всего сгорают в земной атмосфере и остаются незамеченными, однако в этот раз метеорит удалось заснят благодаря тому, что над городом было ясное небо.
https://ria.ru/20211119/sochi-1759770138.html
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Падение метеорита над морем в Лазаревском районе Сочи
Очевидцы сообщают, что в Лазаревском районе Сочи вчера вечером упал метеорит. Над Сочи пронесся метеорит. Скорее всего, он не долетел до земли и сгорел, сказал РИА Новости глава центра астрономии Русского географического общества
2021-12-08T10:53
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сочи, космос - риа наука, метеориты, земля
10:53 08.12.2021 (обновлено: 14:00 08.12.2021)
В небе над Сочи заметили метеорит
Жители Сочи заметили в небе над городом летящий метеорит. Видео