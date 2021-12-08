Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/meta-1762765802.html
Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ
Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2021
Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ
Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила, что полностью откроет свои офисы в США к концу января, но предоставит своим... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:09
2021-12-08T15:09
в мире
сша
канада
калифорния
ford motor
google
facebook
meta (метавселенная)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756839963_0:158:3071:1885_1920x0_80_0_0_cab1e2e6ef0b839dc39e292383a87e22.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила, что полностью откроет свои офисы в США к концу января, но предоставит своим сотрудникам возможность отсрочить выход с дистанционной работы, пишет газета Wall Street Journal.Как сообщил представитель компании, новая программа "отсрочки" выхода на работу в офис разработана таким образом, чтобы предоставить сотрудникам больше гибкости. Эта программа доступна сотрудникам Meta в США и Канаде, которые хотят отложить возвращение в офис на три-пять месяцев, но не хотят соглашаться на долгосрочную удаленную работу."Для тех, кто желает вернуться в январе, мы с нетерпением ждем возможности создать динамичный офис, в котором по-прежнему уделяется первоочередное внимание здоровью и безопасности. Мы также понимаем, что некоторые еще не совсем готовы вернуться", - приводит издание слова вице-президента по персоналу Meta Джанель Гейл.Сообщается, что многие офисы Meta, включая штаб-квартиру у Калифорнии, частично открылись в течение последних нескольких месяцев. Отмечается, что компания обязала всех сотрудников, работающих в США, вакцинироваться от COVID-19.По данным издания, некоторые крупные компании, среди которых Ford Motor и Google, отложили возвращение сотрудников в офисы на фоне распространения штамма "омикрон" и роста заболеваемости коронавирусом.
https://radiosputnik.ria.ru/20211029/meta-1756855035.html
https://ria.ru/20211028/facebook-1756765380.html
сша
канада
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756839963_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9355276322aabc6ff831e6ac8c2d36f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, канада, калифорния, ford motor, google, facebook, meta (метавселенная)
15:09 08.12.2021
 
Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ

Wall Street Journal: Meta позволит сотрудникам отложить выход с удаленки

© AP Photo / Tony AvelarЛоготип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния
Логотип Meta у штаб-квартиры компании в Менло-Парке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AP Photo / Tony Avelar
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила, что полностью откроет свои офисы в США к концу января, но предоставит своим сотрудникам возможность отсрочить выход с дистанционной работы, пишет газета Wall Street Journal.
Как сообщил представитель компании, новая программа "отсрочки" выхода на работу в офис разработана таким образом, чтобы предоставить сотрудникам больше гибкости. Эта программа доступна сотрудникам Meta в США и Канаде, которые хотят отложить возвращение в офис на три-пять месяцев, но не хотят соглашаться на долгосрочную удаленную работу.
Логотип Meta - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:53Сказано в эфире
Был Facebook – стал Meta. Зачем IT-гигант сменил название?
"Для тех, кто желает вернуться в январе, мы с нетерпением ждем возможности создать динамичный офис, в котором по-прежнему уделяется первоочередное внимание здоровью и безопасности. Мы также понимаем, что некоторые еще не совсем готовы вернуться", - приводит издание слова вице-президента по персоналу Meta Джанель Гейл.
Сообщается, что многие офисы Meta, включая штаб-квартиру у Калифорнии, частично открылись в течение последних нескольких месяцев. Отмечается, что компания обязала всех сотрудников, работающих в США, вакцинироваться от COVID-19.
По данным издания, некоторые крупные компании, среди которых Ford Motor и Google, отложили возвращение сотрудников в офисы на фоне распространения штамма "омикрон" и роста заболеваемости коронавирусом.
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
28 октября, 21:23
Компания Facebook сменит название на Meta
 
В миреСШАКанадаКалифорнияFord MotorGoogleFacebookMeta (метавселенная)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый день
02:28Хинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
Лента новостейМолния
Диетолог объяснила, что будет, если пить зеленый чай каждый деньХинштейн: экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии