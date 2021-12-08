https://ria.ru/20211208/meta-1762765802.html

Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ

Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2021

Meta откроет офисы в США в январе, сообщили СМИ

Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила, что полностью откроет свои офисы в США к концу января, но предоставит своим... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:09

2021-12-08T15:09

2021-12-08T15:09

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, заявила, что полностью откроет свои офисы в США к концу января, но предоставит своим сотрудникам возможность отсрочить выход с дистанционной работы, пишет газета Wall Street Journal.Как сообщил представитель компании, новая программа "отсрочки" выхода на работу в офис разработана таким образом, чтобы предоставить сотрудникам больше гибкости. Эта программа доступна сотрудникам Meta в США и Канаде, которые хотят отложить возвращение в офис на три-пять месяцев, но не хотят соглашаться на долгосрочную удаленную работу."Для тех, кто желает вернуться в январе, мы с нетерпением ждем возможности создать динамичный офис, в котором по-прежнему уделяется первоочередное внимание здоровью и безопасности. Мы также понимаем, что некоторые еще не совсем готовы вернуться", - приводит издание слова вице-президента по персоналу Meta Джанель Гейл.Сообщается, что многие офисы Meta, включая штаб-квартиру у Калифорнии, частично открылись в течение последних нескольких месяцев. Отмечается, что компания обязала всех сотрудников, работающих в США, вакцинироваться от COVID-19.По данным издания, некоторые крупные компании, среди которых Ford Motor и Google, отложили возвращение сотрудников в офисы на фоне распространения штамма "омикрон" и роста заболеваемости коронавирусом.

https://radiosputnik.ria.ru/20211029/meta-1756855035.html

https://ria.ru/20211028/facebook-1756765380.html

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в мире, сша, канада, калифорния, ford motor, google, facebook, meta (метавселенная)