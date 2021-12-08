https://ria.ru/20211208/megagranty-1762843093.html

Путин призвал увеличить мегагранты для привлечения высококлассных ученых

Путин призвал увеличить мегагранты для привлечения высококлассных ученых - РИА Новости, 08.12.2021

Путин призвал увеличить мегагранты для привлечения высококлассных ученых

Объем мегагрантов в России надо увеличивать, чтобы привлекать ученых высшего класса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:48

2021-12-08T21:48

2021-12-08T21:48

общество

сша

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СОЧИ, 8 дек - РИА Новости. Объем мегагрантов в России надо увеличивать, чтобы привлекать ученых высшего класса, заявил президент России Владимир Путин."Я думаю, что это как раз один из успешных наших проектов. Причем, обратите внимание, по-моему где-то 104 было ученых российских, на втором месте 44 из США, и потом из Европы прям десятками, 20, 15. И работали они практически на всей территории Российской Федерации, всего, по-моему, 300 с лишним проектов в 36 субъектах федерации работали", - напомнил Путин о проекте мегагрантов на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.По мнению президента, "очень хорошая получилась программа". "И действительно, как-то вот незаметно для меня она с начальных 150 миллионов рублей спустилась почему-то на 90 миллионов. Правда, я не слышал, что еще собираются понизить. И срок понизился до трех лет", - отметил он.При этом такие же программы в некоторых европейских странах, по словам Путина, реализуются 5 лет. "И, конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объем этого мегагранта, если мы хотим, чтобы это действительно был мегагрант, и чтобы привлекать исследователей высшего уровня и класса. И конечно, Вы правы абсолютно, нужно делать так, чтобы видели развитие этой работы", - отметил президент России, подчеркнув, что срок программы надо увеличить.

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общество, сша, владимир путин, гранты, россия