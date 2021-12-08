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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20211208/medal-1762748777.html
Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего
Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего - РИА Новости, 08.12.2021
Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего
Четырнадцатилетний Артем Макаров награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность" за спасение утопающего, сообщается на сайте СКР. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:00
2021-12-08T14:00
хорошие новости
происшествия
медведевский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Четырнадцатилетний Артем Макаров награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность" за спасение утопающего, сообщается на сайте СКР.Двадцать первого июня школьник отдыхал с друзьями на водохранилище в деревне Митюково Медведевского района Республики Марий Эл, когда подбежавшие девочки сообщили, что рядом тонет мальчик. Артём прыгнул в воду и нашел на дне подростка, который не двигался. Юный герой поднял его с глубины около 4 метров и вытащил на берег. Совместно с друзьями он провел реанимационные мероприятия. Пострадавший пришел в сознание и поблагодарил спасителей."Руководство Следственного комитета РФ по достоинству оценило поступок подростка. По решению председателя СК России Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества в сложной жизненной ситуации Артем Макаров удостоен ведомственной медали "За высокую гражданственность". Исполняющий обязанности руководителя СУСК по Марий Эл Александр Завойских, вручая ведомственную медаль, поблагодарил Артема Макарова за решительность и самоотверженность", - говорится в сообщении.
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происшествия, медведевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия
14:00 08.12.2021
 
Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего

Подросток из Марий Эл, спасший утопающего школьника, получил медаль СК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Четырнадцатилетний Артем Макаров награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность" за спасение утопающего, сообщается на сайте СКР.
Двадцать первого июня школьник отдыхал с друзьями на водохранилище в деревне Митюково Медведевского района Республики Марий Эл, когда подбежавшие девочки сообщили, что рядом тонет мальчик. Артём прыгнул в воду и нашел на дне подростка, который не двигался. Юный герой поднял его с глубины около 4 метров и вытащил на берег. Совместно с друзьями он провел реанимационные мероприятия. Пострадавший пришел в сознание и поблагодарил спасителей.
"Руководство Следственного комитета РФ по достоинству оценило поступок подростка. По решению председателя СК России Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества в сложной жизненной ситуации Артем Макаров удостоен ведомственной медали "За высокую гражданственность". Исполняющий обязанности руководителя СУСК по Марий Эл Александр Завойских, вручая ведомственную медаль, поблагодарил Артема Макарова за решительность и самоотверженность", - говорится в сообщении.
Церемония награждения нижегородского школьника Артема Семенова, который спас тонувшего мальчика - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 18:00
Нижегородского школьника наградили за спасение утопающего ребенка
 
Хорошие новостиПроисшествияМедведевский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий ЭлРоссия
 
 
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