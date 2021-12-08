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Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего

Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего - РИА Новости, 08.12.2021

Подростка из Марий Эл наградили медалью СК за спасение утопающего

Четырнадцатилетний Артем Макаров награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность" за спасение утопающего, сообщается на сайте СКР. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:00

2021-12-08T14:00

2021-12-08T14:00

хорошие новости

происшествия

медведевский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

республика марий эл

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Четырнадцатилетний Артем Макаров награжден медалью Следственного комитета России "За высокую гражданственность" за спасение утопающего, сообщается на сайте СКР.Двадцать первого июня школьник отдыхал с друзьями на водохранилище в деревне Митюково Медведевского района Республики Марий Эл, когда подбежавшие девочки сообщили, что рядом тонет мальчик. Артём прыгнул в воду и нашел на дне подростка, который не двигался. Юный герой поднял его с глубины около 4 метров и вытащил на берег. Совместно с друзьями он провел реанимационные мероприятия. Пострадавший пришел в сознание и поблагодарил спасителей."Руководство Следственного комитета РФ по достоинству оценило поступок подростка. По решению председателя СК России Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества в сложной жизненной ситуации Артем Макаров удостоен ведомственной медали "За высокую гражданственность". Исполняющий обязанности руководителя СУСК по Марий Эл Александр Завойских, вручая ведомственную медаль, поблагодарил Артема Макарова за решительность и самоотверженность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210401/nagrada-1603846660.html

медведевский район

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происшествия, медведевский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл, россия