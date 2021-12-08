https://ria.ru/20211208/maski-1762684009.html

Почти 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре

Почти 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре - РИА Новости, 08.12.2021

Почти 50 тысяч москвичей нарушили масочный режим в транспорте в ноябре

Почти 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте Москвы выявили в ноябре контролеры ГКУ "Организатор перевозок", проверки соблюдения... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T08:34

2021-12-08T08:34

2021-12-08T08:34

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Почти 50 тысяч нарушений масочного режима в общественном транспорте Москвы выявили в ноябре контролеры ГКУ "Организатор перевозок", проверки соблюдения требований санитарных врачей в транспорте продолжаются, не снижаются темпы контроля, сообщил РИА Новости руководитель ведомства Владислав Султанов."Мы продолжаем усиленные проверки соблюдения требований санитарных врачей на территории всего транспортного комплекса Москвы. В ноябре контролеры зафиксировали почти 50 тысяч нарушений масочного режима. Мы также напоминаем пассажирам, что поддержание безопасной среды в общественном транспорте возможно только в том случае, если все пассажиры будут следовать простым правилам: носить маску, закрывая органы дыхания, и оставаться в ней на протяжении всей поездки", - заявил Султанов.Он отметил, что одежда и аксессуары не являются средствами защиты. Шарф, платок или салфетки не заменяют маски и, в случае игнорирования антиковидных мер, контролер будет вынужден выписать постановление об административном правонарушении.Ранее сообщалось, что более чем у 17 тысяч пассажиров были зафиксированы повторные нарушения масочного режима в транспорте Москвы с начала года, некоторые пренебрегли мерами безопасности до 13 раз.

https://ria.ru/20211207/covid-1762610200.html

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