https://ria.ru/20211208/mandariny-1762671117.html
Россиянам рассказали, как выбирать мандарины
Россиянам рассказали, как выбирать мандарины - РИА Новости, 08.12.2021
Россиянам рассказали, как выбирать мандарины
Одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, однако если воздуха слишком много - это уже можно назвать... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T04:20
2021-12-08T04:20
2021-12-08T04:20
общество
роскачество
мандарины
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, однако если воздуха слишком много - это уже можно назвать недостатком, рассказала агентству "Прайм" начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.Иногда мандарины могут быть обработаны воском, который можно смыть, помыв фрукт теплой водой, отмечает эксперт. Не стоит выбирать подмерзшие фрукты, в них сильно снижена концентрация витаминов. Кроме того, рассказывает Котельникова, окраска кожуры – не показатель сладости: мандарины некоторых сортов могут быть вполне спелыми и сладкими, хотя окраска кожуры еще зеленая.В то же время, сладкие фрукты, такие как мандарины, стоит употреблять с осторожностью, поскольку в них содержится много сахара (фруктоза), заключила эксперт Роскачества.
https://ria.ru/20211203/mandariny-1761943197.html
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общество, роскачество, мандарины
Россиянам рассказали, как выбирать мандарины
Эксперт Роскачества Котельникова перечислила критерии качественных мандаринов
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Одним из важных критериев качественного мандарина является наличие воздуха между кожурой и мякотью, однако если воздуха слишком много - это уже можно назвать недостатком, рассказала агентству "Прайм"
начальник отдела исследований Роскачества Лилия Котельникова.
Иногда мандарины могут быть обработаны воском, который можно смыть, помыв фрукт теплой водой, отмечает эксперт. Не стоит выбирать подмерзшие фрукты, в них сильно снижена концентрация витаминов. Кроме того, рассказывает Котельникова, окраска кожуры – не показатель сладости: мандарины некоторых сортов могут быть вполне спелыми и сладкими, хотя окраска кожуры еще зеленая.
В то же время, сладкие фрукты, такие как мандарины, стоит употреблять с осторожностью, поскольку в них содержится много сахара (фруктоза), заключила эксперт Роскачества.