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Туризм
https://ria.ru/20211208/madrid-1762582331.html
Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида
Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида - РИА Новости, 08.12.2021
Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида
Разработчики из Мадридского университета имени Карлоса III запустили бесплатное городское приложение Navidad Accesible ("Доступное Рождество"), которое... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T02:20
2021-12-08T02:20
туризм
католическое рождество
технологии
мадрид
испания
новости - туризм
зрение
туризм
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Разработчики из Мадридского университета имени Карлоса III запустили бесплатное городское приложение Navidad Accesible ("Доступное Рождество"), которое позволяет людям с нарушением зрения вместе со всеми наслаждаться праздничной атмосферой города, сообщает "Европульс".Всего в рождественский тур вошла 31 локация, среди которых такие знаковые места, как Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор, Гран-Виа, площадь Испании.В приложение встроена система звукового описания: она включает в себя аудиозаписи, рассказывающие слушателям о том, что находится перед ними.Система начинает работать автоматически, когда пользователь у одного из городских рождественских объектов нажимает в приложении поиск по геолокации. Затем включается аудиодорожка, описывающая световые композиции, цвета и ​ощущения, которые та или иная композиция передает, а также историю ее создания.Уточняется, что приложение будет обновляться и дополняться локациями ежегодно.
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католическое рождество, технологии, мадрид, испания, новости - туризм, зрение, туризм, аудио
02:20 08.12.2021
 
Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида

Мобильное приложение поможет людям с нарушением зрения насладиться атмосферой Рождества

© РИА Новости / Юрий НиколаевРождественский базар на площади Пласа де Армас. Мадрид
Рождественский базар на площади Пласа де Армас. Мадрид - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Юрий Николаев
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Разработчики из Мадридского университета имени Карлоса III запустили бесплатное городское приложение Navidad Accesible ("Доступное Рождество"), которое позволяет людям с нарушением зрения вместе со всеми наслаждаться праздничной атмосферой города, сообщает "Европульс".
Всего в рождественский тур вошла 31 локация, среди которых такие знаковые места, как Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор, Гран-Виа, площадь Испании.
В приложение встроена система звукового описания: она включает в себя аудиозаписи, рассказывающие слушателям о том, что находится перед ними.
Система начинает работать автоматически, когда пользователь у одного из городских рождественских объектов нажимает в приложении поиск по геолокации. Затем включается аудиодорожка, описывающая световые композиции, цвета и ​ощущения, которые та или иная композиция передает, а также историю ее создания.
Уточняется, что приложение будет обновляться и дополняться локациями ежегодно.
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