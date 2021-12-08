https://ria.ru/20211208/madrid-1762582331.html

Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида

Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида - РИА Новости, 08.12.2021

Люди с нарушением зрения смогут почувствовать праздничную атмосферу Мадрида

Разработчики из Мадридского университета имени Карлоса III запустили бесплатное городское приложение Navidad Accesible ("Доступное Рождество"), которое... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T02:20

2021-12-08T02:20

2021-12-08T02:20

туризм

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Разработчики из Мадридского университета имени Карлоса III запустили бесплатное городское приложение Navidad Accesible ("Доступное Рождество"), которое позволяет людям с нарушением зрения вместе со всеми наслаждаться праздничной атмосферой города, сообщает "Европульс".Всего в рождественский тур вошла 31 локация, среди которых такие знаковые места, как Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор, Гран-Виа, площадь Испании.В приложение встроена система звукового описания: она включает в себя аудиозаписи, рассказывающие слушателям о том, что находится перед ними.Система начинает работать автоматически, когда пользователь у одного из городских рождественских объектов нажимает в приложении поиск по геолокации. Затем включается аудиодорожка, описывающая световые композиции, цвета и ​ощущения, которые та или иная композиция передает, а также историю ее создания.Уточняется, что приложение будет обновляться и дополняться локациями ежегодно.

https://ria.ru/20211206/ronkainen-1761965327.html

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католическое рождество, технологии, мадрид, испания, новости - туризм, зрение, туризм, аудио