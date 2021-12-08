https://ria.ru/20211208/luna-1762693771.html

Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну

Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну - РИА Новости, 08.12.2021

Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну

Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил РИА Новости, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:06

2021-12-08T10:06

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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил РИА Новости, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его мнению, это не входит в число главных стратегических приоритетов страны, особенно в условиях пандемии коронавируса."У нашей страны есть определенные приоритеты, которые вытесняют другие вещи. Поскольку Луна не является стратегическим приоритетом в той же степени, как другие, – особенно в условиях пандемии – они немного откладывают ее (новую высадку на Луне)", - заявил Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.Глава космического агентства США Билл Нельсон ранее признал, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году, как это планировалось прежде, является технически невыполнимой. Обнародованные вслед за этим результаты внутреннего аудита НАСА содержали еще более пессимистичный прогноз – согласно этим выводам, сроки высадки придется сдвинуть с конца 2024 на "несколько лет вперед".Весной 2019 года, когда у власти в США находилась администрация республиканца Дональда Трампа, НАСА анонсировало проект лунной программы "Артемида". Амбициозная цель высадить первых в 21 веке людей на Луну в 2024 году была объявлена именно тогда.Многие скептики в то время выражали сомнения в реалистичности этих сроков, но до недавнего времени в НАСА не отказывались от этих планов.

https://ria.ru/20211203/nasa-1761938909.html

https://ria.ru/20211113/luna-25-1758870976.html

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сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, дональд трамп, весна, луна, билл нельсон