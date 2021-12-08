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Наука
https://ria.ru/20211208/luna-1762693771.html
Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну - РИА Новости, 08.12.2021
Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил РИА Новости, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:06
2021-12-08T10:22
наука
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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил РИА Новости, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его мнению, это не входит в число главных стратегических приоритетов страны, особенно в условиях пандемии коронавируса."У нашей страны есть определенные приоритеты, которые вытесняют другие вещи. Поскольку Луна не является стратегическим приоритетом в той же степени, как другие, – особенно в условиях пандемии – они немного откладывают ее (новую высадку на Луне)", - заявил Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.Глава космического агентства США Билл Нельсон ранее признал, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году, как это планировалось прежде, является технически невыполнимой. Обнародованные вслед за этим результаты внутреннего аудита НАСА содержали еще более пессимистичный прогноз – согласно этим выводам, сроки высадки придется сдвинуть с конца 2024 на "несколько лет вперед".Весной 2019 года, когда у власти в США находилась администрация республиканца Дональда Трампа, НАСА анонсировало проект лунной программы "Артемида". Амбициозная цель высадить первых в 21 веке людей на Луну в 2024 году была объявлена именно тогда.Многие скептики в то время выражали сомнения в реалистичности этих сроков, но до недавнего времени в НАСА не отказывались от этих планов.
https://ria.ru/20211203/nasa-1761938909.html
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сша, хьюстон, наса, космос - риа наука, дональд трамп, весна, луна, билл нельсон
10:06 08.12.2021 (обновлено: 10:22 08.12.2021)
 
Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну

Астронавт НАСА Фишер заявил, что полет на Луну не входит в число главных приоритетов США

© Flickr / NASA JohnsonАстронавт НАСА Джек Фишер
Астронавт НАСА Джек Фишер - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Flickr / NASA Johnson
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Бывший астронавт НАСА Джек Фишер объяснил РИА Новости, почему космическое агентство США вновь и вновь откладывает высадку своих астронавтов на Луну: по его мнению, это не входит в число главных стратегических приоритетов страны, особенно в условиях пандемии коронавируса.
"У нашей страны есть определенные приоритеты, которые вытесняют другие вещи. Поскольку Луна не является стратегическим приоритетом в той же степени, как другие, – особенно в условиях пандемии – они немного откладывают ее (новую высадку на Луне)", - заявил Фишер на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса, где также представлен стенд НАСА.
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Глава космического агентства США Билл Нельсон ранее признал, что высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году, как это планировалось прежде, является технически невыполнимой. Обнародованные вслед за этим результаты внутреннего аудита НАСА содержали еще более пессимистичный прогноз – согласно этим выводам, сроки высадки придется сдвинуть с конца 2024 на "несколько лет вперед".
Весной 2019 года, когда у власти в США находилась администрация республиканца Дональда Трампа, НАСА анонсировало проект лунной программы "Артемида". Амбициозная цель высадить первых в 21 веке людей на Луну в 2024 году была объявлена именно тогда.
Многие скептики в то время выражали сомнения в реалистичности этих сроков, но до недавнего времени в НАСА не отказывались от этих планов.
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НаукаСШАХьюстонНАСАКосмос - РИА НаукаДональд ТрампВеснаЛунаБилл Нельсон
 
 
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