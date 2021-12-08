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Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность - РИА Новости, 08.12.2021
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:20
2021-12-08T09:20
в мире
белоруссия
снг
александр лукашенко
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность."Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.В поздравлении он отметил, что" за прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность".Президент выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям СНГ и впредь будет находить адекватные ответы на вызовы и угрозы современности, оставаясь неотъемлемым и важным фактором международной жизни.
https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html
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в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко
09:20 08.12.2021
 
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность

Президент Белоруссии заявил, что СНГ доказало свою востребованность и эффективность

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность.
"Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.
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08:08
СНГ не заменило СССР, заявил историк
В поздравлении он отметил, что" за прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность".
"Сегодня Содружество является крупнейшим на постсоветском пространстве региональным интеграционным объединением с уникальной диалоговой площадкой, обеспечивающей тесное взаимодействие между государствами-участниками в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнерства", - добавил Лукашенко.
Президент выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям СНГ и впредь будет находить адекватные ответы на вызовы и угрозы современности, оставаясь неотъемлемым и важным фактором международной жизни.
Заседание Совета министров иностранных дел стран Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
07:08
Эксперт заявил, что СНГ вступает в свое четвертое десятилетие на подъеме
 
В миреБелоруссияСНГАлександр Лукашенко
 
 
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