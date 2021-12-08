https://ria.ru/20211208/lukashenko-1762688019.html

Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность

Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность - РИА Новости, 08.12.2021

Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:20

2021-12-08T09:20

2021-12-08T09:20

в мире

белоруссия

снг

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg

МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность."Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.В поздравлении он отметил, что" за прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность".Президент выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям СНГ и впредь будет находить адекватные ответы на вызовы и угрозы современности, оставаясь неотъемлемым и важным фактором международной жизни.

https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html

https://ria.ru/20211208/podem-1762680152.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко