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Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность - РИА Новости, 08.12.2021
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:20
2021-12-08T09:20
2021-12-08T09:20
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белоруссия
снг
александр лукашенко
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МИНСК, 8 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём поздравлении по случаю 30-летия СНГ заявил, что организация доказала свою востребованность и эффективность."Президент Беларуси, председатель Совета глав государств Содружества Независимых Государств Александр Лукашенко поздравил лидеров СНГ, а также председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева с 30-летием организации", - сообщила пресс-служба главы белорусского государства.В поздравлении он отметил, что" за прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность".Президент выразил убеждение, что благодаря совместным усилиям СНГ и впредь будет находить адекватные ответы на вызовы и угрозы современности, оставаясь неотъемлемым и важным фактором международной жизни.
https://ria.ru/20211208/istoriya-1762682956.html
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в мире, белоруссия, снг, александр лукашенко
Лукашенко заявил, что СНГ доказало свою востребованность
Президент Белоруссии заявил, что СНГ доказало свою востребованность и эффективность