https://ria.ru/20211208/lokdaun-1762756280.html

В Словакии ослабили локдаун для вакцинированных

В Словакии ослабили локдаун для вакцинированных - РИА Новости, 08.12.2021

В Словакии ослабили локдаун для вакцинированных

Правительство Словакии приняло в среду решение об ослаблении некоторых мер действующего локдауна для тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом,... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:31

2021-12-08T14:31

2021-12-08T14:31

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ПРАГА, 8 дек – РИА Новости. Правительство Словакии приняло в среду решение об ослаблении некоторых мер действующего локдауна для тех, кто вакцинировался или переболел коронавирусом, сообщил на пресс-конференции премьер Эдуард Хегер."Мы решили ослабить некоторые из мер в рамках действующего локдауна, чтобы поощрить тех людей, которые вакцинированы или переболели коронавирусом. В частности, для них с 10 декабря будут открыты все магазины и костелы при условии соблюдения необходимой санитарной дистанции между людьми. Рестораны и службы остаются закрытыми. Одновременно с 13 декабря школьники средних и старших классов будут переведены до новогодних каникул на дистанционное обучение", - сказал премьер.По словам Хегера, с 25 декабря также для вакцинированных и переболевших коронавирусом возобновляют работу гостиницы, однако их гости должны будут при поселении также иметь негативные тесты. В последний момент перенесен срок открытия горнолыжных центров – с 11 декабря на 25 января 2022 года.Кроме того, по словам премьера, лидеры правящей коалиции договорились о том, что люди в возрасте 60 лет и старше за уже реализованные 3 прививки от COVID-19 получат по 300 евро. Те люди в этом возрасте, которые сделали по 1-2 прививке, получат меньшие суммы.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/omikron-1762719420.html

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в мире, словакия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии