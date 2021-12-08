https://ria.ru/20211208/lestnitsa-1762789002.html

В Красноярске открылась самая длинная лестница в России

В Красноярске открылась самая длинная лестница в России - РИА Новости, 08.12.2021

В Красноярске открылась самая длинная лестница в России

Лестница, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов 1 декабря.

2021-12-08T16:37

2021-12-08T16:37

2021-12-08T16:37

видео

красноярск

лестница

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Новая дорогая соединяет две природные достопримечательности Красноярска – заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет. Общая протяженность лестницы 1,2 километра, она состоит из 1683 ступеней. Желающие подняться на хребет в среднем потратят 40 минут.

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Красноярске открылась самая длинная лестница в России Лестница, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов 1 декабря. Новая дорогая соединяет две природные достопримечательности Красноярска – заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет. Общая протяженность лестницы 1,2 километра, она состоит из 1683 ступеней. Желающие подняться на хребет в среднем потратят 40 минут. 2021-12-08T16:37 true PT0M47S

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