https://ria.ru/20211208/lestnitsa-1762789002.html
В Красноярске открылась самая длинная лестница в России
В Красноярске открылась самая длинная лестница в России - РИА Новости, 08.12.2021
В Красноярске открылась самая длинная лестница в России
Лестница, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов 1 декабря.
2021-12-08T16:37
2021-12-08T16:37
2021-12-08T16:37
видео
красноярск
лестница
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Новая дорогая соединяет две природные достопримечательности Красноярска – заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет. Общая протяженность лестницы 1,2 километра, она состоит из 1683 ступеней. Желающие подняться на хребет в среднем потратят 40 минут.
красноярск
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Красноярске открылась самая длинная лестница в России
Лестница, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов 1 декабря. Новая дорогая соединяет две природные достопримечательности Красноярска – заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет. Общая протяженность лестницы 1,2 километра, она состоит из 1683 ступеней. Желающие подняться на хребет в среднем потратят 40 минут.
2021-12-08T16:37
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PT0M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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видео, красноярск, лестница, видео
В Красноярске открылась самая длинная лестница в России
Лестница, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов 1 декабря.
2021-12-08T16:37
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PT0M47S
В Красноярске открылась самая длинная лестница в России
Лестница, ведущая на вершину Торгашинского хребта, открылась для туристов 1 декабря.
Новая дорогая соединяет две природные достопримечательности Красноярска – заповедник "Столбы" и Торгашинский хребет. Общая протяженность лестницы 1,2 километра, она состоит из 1683 ступеней. Желающие подняться на хребет в среднем потратят 40 минут.