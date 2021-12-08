https://ria.ru/20211208/lekarstva-1762817698.html

"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств

"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств - РИА Новости, 08.12.2021

"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств

Нулевая налоговая ставка на ввоз незарегистрированных в России лекарств позволила бы фонду "Круг добра" направлять больше денег на помощь детям, заявил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:24

2021-12-08T18:24

2021-12-08T18:24

госдума рф

здоровье - общество

александр ткаченко (протоиерей)

россия

фонд "круг добра"

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нулевая налоговая ставка на ввоз незарегистрированных в России лекарств позволила бы фонду "Круг добра" направлять больше денег на помощь детям, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Несколько тем, которые требуют совершенствования... механизмов, я прошу вас, уважаемые коллеги, рассмотреть на круглом столе. Это в первую очередь... ставка налоговая на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов должна быть, конечно, нулевой", - сказал он на круглом столе в Госдуме по вопросам развития организации медико-социальной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями.По словам Ткаченко, такое решение позволило бы фонду не платить дополнительные 20% за ввоз незарегистрированных лекарств, направить еще больше денег на помощь детям.Сегодня фонд оказывает помощь пациентам с 44 заболеваниями, закупает 37 лекарственных препаратов, 23 из которых не зарегистрированы в стране. Помощь через фонд получают более 1900 детей, которые обеспечены лекарствами до конца 2021 года и на первый квартал 2022 года.

https://ria.ru/20211207/lekarstva-1762504093.html

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госдума рф, здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), россия, фонд "круг добра"