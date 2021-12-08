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"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств
"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств - РИА Новости, 08.12.2021
"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств
Нулевая налоговая ставка на ввоз незарегистрированных в России лекарств позволила бы фонду "Круг добра" направлять больше денег на помощь детям, заявил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:24
2021-12-08T18:24
госдума рф
здоровье - общество
александр ткаченко (протоиерей)
россия
фонд "круг добра"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нулевая налоговая ставка на ввоз незарегистрированных в России лекарств позволила бы фонду "Круг добра" направлять больше денег на помощь детям, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко."Несколько тем, которые требуют совершенствования... механизмов, я прошу вас, уважаемые коллеги, рассмотреть на круглом столе. Это в первую очередь... ставка налоговая на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов должна быть, конечно, нулевой", - сказал он на круглом столе в Госдуме по вопросам развития организации медико-социальной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями.По словам Ткаченко, такое решение позволило бы фонду не платить дополнительные 20% за ввоз незарегистрированных лекарств, направить еще больше денег на помощь детям.Сегодня фонд оказывает помощь пациентам с 44 заболеваниями, закупает 37 лекарственных препаратов, 23 из которых не зарегистрированы в стране. Помощь через фонд получают более 1900 детей, которые обеспечены лекарствами до конца 2021 года и на первый квартал 2022 года.
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госдума рф, здоровье - общество, александр ткаченко (протоиерей), россия, фонд "круг добра"
18:24 08.12.2021
 
"Круг добра" выступил за беспошлинный ввоз незарегистрированных лекарств

Фонд "Круг добра" выступил за нулевой налог на ввоз незарегистрированных лекарств в Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПроизводство лекарства от коронавируса "Арепливир"
Производство лекарства от коронавируса Арепливир - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Нулевая налоговая ставка на ввоз незарегистрированных в России лекарств позволила бы фонду "Круг добра" направлять больше денег на помощь детям, заявил председатель правления фонда Александр Ткаченко.
"Несколько тем, которые требуют совершенствования... механизмов, я прошу вас, уважаемые коллеги, рассмотреть на круглом столе. Это в первую очередь... ставка налоговая на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов должна быть, конечно, нулевой", - сказал он на круглом столе в Госдуме по вопросам развития организации медико-социальной помощи пациентам, страдающим орфанными заболеваниями.
По словам Ткаченко, такое решение позволило бы фонду не платить дополнительные 20% за ввоз незарегистрированных лекарств, направить еще больше денег на помощь детям.
Сегодня фонд оказывает помощь пациентам с 44 заболеваниями, закупает 37 лекарственных препаратов, 23 из которых не зарегистрированы в стране. Помощь через фонд получают более 1900 детей, которые обеспечены лекарствами до конца 2021 года и на первый квартал 2022 года.
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 10:15
Минздрав намерен облегчить доступ к лекарствам для "Круга добра"
 
Госдума РФЗдоровье - ОбществоАлександр Ткаченко (протоиерей)РоссияФонд "Круг добра"
 
 
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