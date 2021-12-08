https://ria.ru/20211208/kriminal-1762835344.html

Прокурор представил обвинение по делу об убийстве Япончика, заявил адвокат

Прокурор представил обвинение по делу об убийстве Япончика, заявил адвокат - РИА Новости, 08.12.2021

Прокурор представил обвинение по делу об убийстве Япончика, заявил адвокат

Представитель прокуратуры в ходе судебных прений попросил назначить 16 и 17 лет колонии обвиняемым по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T20:33

2021-12-08T20:33

2021-12-08T20:59

происшествия

москва

вячеслав иваньков

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель прокуратуры в ходе судебных прений попросил назначить 16 и 17 лет колонии обвиняемым по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщил РИА Новости адвокат Сергей Голышев."В ходе прений гособвинитель попросил назначить моему подзащитному (Джамбуле Джанашии) 16 лет лишения свободы", - рассказал собеседник агентства.Для второго подсудимого Муртази Шадании гособвинение запросило 17 лет колонии, добавил защитник.Ранее суд присяжных вынес обвинительный вердикт в отношении обоих фигурантов.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова, для этого он привлек Каху Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны, полагает следствие.Выяснив, что Иваньков является частым посетителем ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, злоумышленники выбрали для стрельбы наиболее удобное место неподалеку от него, по указанию Симонии 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за потерпевшим, отмечает СК.Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана, полагает следствие. Япончик скончался от ран 9 октября 2009 года в больнице.Газзаев полностью признал вину, дело в отношении него выделили в отдельное производство и уже рассмотрели – в апреле ему назначили 14 лет колонии строгого режима.

https://ria.ru/20210120/podozrevaemye-1593810519.html

https://ria.ru/20210423/yaponchik-1729646232.html

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происшествия, москва, вячеслав иваньков, следственный комитет россии (ск рф)