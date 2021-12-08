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Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.12.2021
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon
"Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:08
2021-12-08T18:19
роскосмос
космос - риа наука
анна кикина
дмитрий рогозин
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. "Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-20" с МКС.Рогозин добавил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.
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роскосмос, космос - риа наука, анна кикина, дмитрий рогозин, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
18:08 08.12.2021 (обновлено: 18:19 08.12.2021)
 
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon

Глава "Роскосмоса" Рогозин: космонавт Кикина полетит в 2022 году на корабле Crew Dragon

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАнна Кикина
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. "Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-20" с МКС.
Рогозин добавил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.
Член российского отряда космонавтов Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 26.09.2021
26 сентября, 03:26
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РоскосмосКосмос - РИА НаукаАнна КикинаДмитрий РогозинDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
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