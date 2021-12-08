https://ria.ru/20211208/kosmos-1762814951.html
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.12.2021
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon
"Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:08
2021-12-08T18:08
2021-12-08T18:19
роскосмос
космос - риа наука
анна кикина
дмитрий рогозин
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573549781_0:0:3081:1733_1920x0_80_0_0_283871c070a1658832cb4f017b656a3c.jpg
БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. "Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-20" с МКС.Рогозин добавил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.
https://ria.ru/20210926/rekord-1751839386.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573549781_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_de1ac4c0b8c6e79d0eed3fbade9b2c03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука, анна кикина, дмитрий рогозин, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)
18:08 08.12.2021 (обновлено: 18:19 08.12.2021)
Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon
Глава "Роскосмоса" Рогозин: космонавт Кикина полетит в 2022 году на корабле Crew Dragon