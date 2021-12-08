https://ria.ru/20211208/kosmos-1762814951.html

Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon

Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon - РИА Новости, 08.12.2021

Россиянку Кикину отправят в космос на корабле Crew Dragon

"Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса"... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:08

2021-12-08T18:08

2021-12-08T18:19

роскосмос

космос - риа наука

анна кикина

дмитрий рогозин

dragon spacex

международная космическая станция (мкс)

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БАЙКОНУР, 8 дек - РИА Новости. "Роскосмос" хочет отправить единственную женщину-космонавта России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon, сообщил в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы исходим из того, что наш космонавт Кикина осуществит в 2022 году свой первый полет, и мы думаем, что она осуществит его на корабле Crew Dragon", - сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-20" с МКС.Рогозин добавил, что соответствующее решение в госкорпорации уже принято. На российском корабле, в свою очередь, полетит американский астронавт.

https://ria.ru/20210926/rekord-1751839386.html

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роскосмос, космос - риа наука, анна кикина, дмитрий рогозин, dragon spacex, международная космическая станция (мкс)