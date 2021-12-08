https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762690658.html

В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"

В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне" - РИА Новости, 08.12.2021

В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"

Коррупции в России становится меньше "на бытовом уровне" благодаря цифровизации, но остаётся проблема в сфере госзакупок, считает председатель Национального... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:41

2021-12-08T09:41

2021-12-08T09:41

общество

национальный антикоррупционный комитет

кирилл кабанов

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Коррупции в России становится меньше "на бытовом уровне" благодаря цифровизации, но остаётся проблема в сфере госзакупок, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов."Коррупция – это бизнес за счет полномочий, государственных функций, которые чиновники используют, чтобы зарабатывать за счет выдачи разрешений и справок. Сейчас этого нет, процедуру изменили, многие процедуры изменились, то есть борьба с коррупцией – это замена процедур, это устранение условий для зарабатывания. И на бытовом уровне этого стало меньше", - сказал Кабанов РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.Так, по его словам, автоматическое отслеживание камерами нарушений на дорогах вместо выполнения этих функций сотрудниками ГИБДД, личные кабинеты в налоговых органах вместо личного общения со служащими позволили убрать "человеческий фактор" и снизить коррупцию. "Это нормальная система противодействия коррупции. В определенных секторах коррупция ушла и коррупции стало меньше", - добавил член СПЧ."Теперь вопрос, а где она осталась? На самом деле она осталась в системе закрытых государственных закупок, особенно в оборонке. Но эта проблема существует во всем мире, потому что все отследить невозможно… Но при этом у нас есть уже целая корпорация, публичные компании, где система прозрачности, которая очень серьезно повлияла на коррупционную обстановку", - пояснил Кабанов.

https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762685842.html

https://ria.ru/20211111/korruptsiya-1758524228.html

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общество, национальный антикоррупционный комитет, кирилл кабанов, россия