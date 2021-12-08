Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762690658.html
В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"
В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне" - РИА Новости, 08.12.2021
В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"
Коррупции в России становится меньше "на бытовом уровне" благодаря цифровизации, но остаётся проблема в сфере госзакупок, считает председатель Национального... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:41
2021-12-08T09:41
общество
национальный антикоррупционный комитет
кирилл кабанов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/94/1513729432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f9109b38fdd300f20784d286b6ae6cfb.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Коррупции в России становится меньше "на бытовом уровне" благодаря цифровизации, но остаётся проблема в сфере госзакупок, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов."Коррупция – это бизнес за счет полномочий, государственных функций, которые чиновники используют, чтобы зарабатывать за счет выдачи разрешений и справок. Сейчас этого нет, процедуру изменили, многие процедуры изменились, то есть борьба с коррупцией – это замена процедур, это устранение условий для зарабатывания. И на бытовом уровне этого стало меньше", - сказал Кабанов РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.Так, по его словам, автоматическое отслеживание камерами нарушений на дорогах вместо выполнения этих функций сотрудниками ГИБДД, личные кабинеты в налоговых органах вместо личного общения со служащими позволили убрать "человеческий фактор" и снизить коррупцию. "Это нормальная система противодействия коррупции. В определенных секторах коррупция ушла и коррупции стало меньше", - добавил член СПЧ."Теперь вопрос, а где она осталась? На самом деле она осталась в системе закрытых государственных закупок, особенно в оборонке. Но эта проблема существует во всем мире, потому что все отследить невозможно… Но при этом у нас есть уже целая корпорация, публичные компании, где система прозрачности, которая очень серьезно повлияла на коррупционную обстановку", - пояснил Кабанов.
https://ria.ru/20211208/korruptsiya-1762685842.html
https://ria.ru/20211111/korruptsiya-1758524228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151372/94/1513729432_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_9c8e8b20c719b07067b459685e99baf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, национальный антикоррупционный комитет, кирилл кабанов, россия
09:41 08.12.2021
 
В СПЧ заявили о снижении коррупции "на бытовом уровне"

Член СПЧ Кабанов заявил, что коррупция "на бытовом уровне" снижается благодаря цифровизации

© Фото : пресс-служба УФСБ России по Саратовской областиВзятка
Взятка - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : пресс-служба УФСБ России по Саратовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Коррупции в России становится меньше "на бытовом уровне" благодаря цифровизации, но остаётся проблема в сфере госзакупок, считает председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
"Коррупция – это бизнес за счет полномочий, государственных функций, которые чиновники используют, чтобы зарабатывать за счет выдачи разрешений и справок. Сейчас этого нет, процедуру изменили, многие процедуры изменились, то есть борьба с коррупцией – это замена процедур, это устранение условий для зарабатывания. И на бытовом уровне этого стало меньше", - сказал Кабанов РИА Новости в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.
Кирилл Кабанов - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
09:01
Член СПЧ назвал IT-сферу лидером по коррумпированности
Так, по его словам, автоматическое отслеживание камерами нарушений на дорогах вместо выполнения этих функций сотрудниками ГИБДД, личные кабинеты в налоговых органах вместо личного общения со служащими позволили убрать "человеческий фактор" и снизить коррупцию. "Это нормальная система противодействия коррупции. В определенных секторах коррупция ушла и коррупции стало меньше", - добавил член СПЧ.
"Теперь вопрос, а где она осталась? На самом деле она осталась в системе закрытых государственных закупок, особенно в оборонке. Но эта проблема существует во всем мире, потому что все отследить невозможно… Но при этом у нас есть уже целая корпорация, публичные компании, где система прозрачности, которая очень серьезно повлияла на коррупционную обстановку", - пояснил Кабанов.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 11:19
Подозреваемого в коррупции экс-полицейского из Геленджика задержали
 
ОбществоНациональный антикоррупционный комитетКирилл КабановРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:39Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"
10:31Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНК
10:30Тюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублей
10:29Собянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилей
10:26В России предложили объявить пятницу выходным для мусульман
10:25Германия и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИ
10:22Бывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосу
10:20В Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопада
10:17В Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР
10:16Собянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачей
10:10Главы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил Косачев
10:10Аксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССР
10:06Астронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на Луну
10:05МФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабря
10:04Российские ученые повысили эффективность адресных лекарств от рака
10:01В Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с Белоруссией
09:59Самолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в Сирию
09:59На Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"
09:50Политолог оценил итоги переговоров Путина и Байдена
09:50СССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин
Лента новостейМолния
Вирусолог оценил вероятность вытеснения дельта-штамма "омикроном"Ректор "Шанинки" готов сотрудничать со следствием, заявили в ОНКТюменского чиновника заподозрили в хищении пяти миллионов рублейСобянин выделил 130 миллионов рублей на зарядные станции для электромобилейВ России предложили объявить пятницу выходным для мусульманГермания и США провели переговоры по "Северному потоку — 2", сообщили СМИБывший астронавт НАСА призвал США и Россию сотрудничать по космосуВ Москве сугробы выросли до 23 сантиметров в высоту после снегопадаВ Совфеде ответили на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССРСобянин выделил 252,9 миллиона рублей на бесплатные перевозки врачейГлавы республик выиграли от распада СССР, но Союз проиграл, заявил КосачевАксенов назвал Беловежское соглашение смертным приговором СССРАстронавт НАСА рассказал, почему американцы откладывают полет на ЛунуМФЦ, в котором застрелили двух человек, возобновит работу 9 декабряРоссийские ученые повысили эффективность адресных лекарств от ракаВ Польше заявили об обнаружении тела мигранта на границе с БелоруссиейСамолет с мигрантами на борту вылетел из Минска в СириюНа Камчатке будут судить женщину, устроившую пожар из-за "обряда очищения"Политолог оценил итоги переговоров Путина и БайденаСССР мог и должен был сохраниться, считает Бабурин