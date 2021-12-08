Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762716836.html
В России за сутки выписали 36 976 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 36 976 человек после COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021
В России за сутки выписали 36 976 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 36 976 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 602 067 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:45
2021-12-08T11:45
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 976 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 602 067 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 976 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 602 067", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3527 человек, в Москве - 3007, в Подмосковье - 2245.
https://ria.ru/20211208/antitela-1762707882.html
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_97619e5f380ce7bea6e9ead71a364fd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:45 08.12.2021
 
В России за сутки выписали 36 976 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 36 976 человек после COVID-19, за все время — 8 602 067

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы города Рассказово
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы города Рассказово - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За сутки в России выписаны 36 976 человек после COVID-19, за все время выздоровели 8 602 067 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 36 976 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 602 067", - говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3527 человек, в Москве - 3007, в Подмосковье - 2245.
Медицинский работник держит в руках тест на антитела в мобильном многопрофильном госпитале для больных коронавирусом в Абхазии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
11:18Распространение коронавируса
Эксперт объяснил, почему ввести QR-коды по антителам к COVID-19 невозможно
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
Лента новостейМолния
Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе