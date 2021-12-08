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В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 08.12.2021
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1179 смертей с COVID-19, за все время погибли 284 823 человека с этой болезнью, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:42
2021-12-08T11:42
2021-12-08T11:42
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1179 смертей с COVID-19, за все время погибли 284 823 человека с этой болезнью, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1179 смертей... За весь период по России умерло 284 823 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 90, Подмосковье - 54, Санкт-Петербурге - 49.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19, за все время — 284 823