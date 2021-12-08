11:42 08.12.2021 (обновлено: 12:23 08.12.2021)
В России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 13 октября
В России за сутки выявили 30 752 новых случая СOVID-19, это наименьшее число с 13 октября
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Оперштаб зафиксировал наименьшее число случаев заражения коронавирусом с 13 октября — 30 752.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 30 752 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2292 (7,5%) без клинических проявлений", — уточнили там.
Согласно статистике, 13 октября зарегистрировано 28 717 заболевших. Накануне их было 31 096, темп прироста составил 0,31 процента. Всего выявлено 9 895 597 случаев.
Больше всего заразившихся в Москве (3004, 2573 днем ранее), Санкт-Петербурге (2209), Московской области (1854), Красноярском крае (766) и Самарской области (752), меньше всего — на Чукотке (два), в Ненецком автономном округе (восемь) и Калмыкии (20).
Умерли 1179 пациентов. Общее число летальных исходов достигло 284 823. Выписались после болезни 36 976, за все время эпидемии выздоровели более 8,6 миллиона человек.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 265 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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