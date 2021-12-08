https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762715395.html
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Подмосковье (1854), сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:41
2021-12-08T11:41
2021-12-08T11:41
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633762_0:242:2326:1550_1920x0_80_0_0_17f4a9c09aedb38dadc402413b78df83.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Подмосковье (1854), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3004, 2. Санкт-Петербург - 2209, 3. Московская область - 1854 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 20, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 2.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756633762_0:0:2068:1550_1920x0_80_0_0_7120074ccca9f4b6355720a54128edcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 3004 случая заражения коронавирусом