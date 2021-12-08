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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211208/koronavirus-1762715395.html
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 08.12.2021
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Подмосковье (1854), сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:41
2021-12-08T11:41
распространение коронавируса
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Подмосковье (1854), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 3004, 2. Санкт-Петербург - 2209, 3. Московская область - 1854 ", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 20, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 2.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:41 08.12.2021
 
В Москве выявили 3004 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3004 случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник входит в красную зону в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано за сутки в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Подмосковье (1854), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 3004, 2. Санкт-Петербург - 2209, 3. Московская область - 1854 ", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заболевания за сутки отмечено в Калмыкии - 20, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 2.
 
Распространение коронавирусаСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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