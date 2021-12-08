18:47 08.12.2021 (обновлено: 22:14 08.12.2021)
Белгородская облдума изучит вопрос о компенсации за обучение детей дома
Белгородская областная дума изучит вопрос о компенсации за обучение детей дома
© пресс-служба Белгородской областной думыОбластная дума Белгородской области
© пресс-служба Белгородской областной думы
БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Белгородская областная дума рассмотрит вопрос компенсации родителям за домашнее обучение детей, сообщает в среду заксобрание.
Законопроект, который предусматривает компенсацию части затрат для родителей, чьи дети находятся на домашнем обучении, сейчас находится на согласовании в профильном департаменте. Об этом рассказала председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова, отвечая на вопрос, поступивший ей на прямую линию.
Тема домашнего семейного обучения, по словам спикера думы, все чаще всплывает в обращениях избирателей. Павлова рассказала, как на один из личных приемов к ней приходили родители, которые взяли на себя ответственность учить своих детей дома. Мамы просили рассмотреть возможность компенсации затрат для такого формата образования.
"Юридически это возможно, более того, во многих субъектах страны есть подобная практика. Наши юристы ее изучили, мы подготовили законопроект, сейчас он находится в отраслевом департаменте. Чтобы дать ход нормативному акту, к нему должно быть сделано финансово-экономическое обоснование. После этого будет принято решение о дальнейшей судьбе документа", – пояснила Павлова.
Сейчас в Белгородской области дома учатся около 440 детей. По словам Павловой, говорить о массовости такой формы образования в регионе нельзя, но определенный запрос на домашнее обучение есть.