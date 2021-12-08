https://ria.ru/20211208/klaster-1762695630.html

В Липецкой области создадут кластер загородных лагерей

В Липецкой области создадут кластер загородных лагерей - РИА Новости, 08.12.2021

В Липецкой области создадут кластер загородных лагерей

Будущим летом в Грязинском районе Липецкой области на берегу Матырского водохранилища откроется кластер лагерей для отдыха и оздоровления юных липчан, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T10:23

2021-12-08T10:23

2021-12-08T10:23

липецкая область

грязинский район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Будущим летом в Грязинском районе Липецкой области на берегу Матырского водохранилища откроется кластер лагерей для отдыха и оздоровления юных липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в кластер войдут три детских загородных учреждения - "Чайка", "Ёлочка" и "Орлёнок". Они будут объединены одной территорией и инфраструктурой.Артамонов отметил, что благоустройство комплекса уже началось - территорию огородили, появился единый пост охраны с видеоконтролем и навигационным табло. На площади в 37 гектаров произвели зонирование.Проект предусматривает создание культурно-развлекательной зоны с арт-площадкой и амфитеатром, зон спорта и активного отдыха с велосипедной трассой, скалодромом и троллейным спуском, а также зон отдыха у воды с площадками для пляжного волейбола и архитектурными формами.

https://ria.ru/20211207/konkurs-1762504246.html

грязинский район

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грязинский район, игорь артамонов