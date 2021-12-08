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В Липецкой области создадут кластер загородных лагерей
В Липецкой области создадут кластер загородных лагерей - РИА Новости, 08.12.2021
В Липецкой области создадут кластер загородных лагерей
Будущим летом в Грязинском районе Липецкой области на берегу Матырского водохранилища откроется кластер лагерей для отдыха и оздоровления юных липчан, сообщил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T10:23
2021-12-08T10:23
2021-12-08T10:23
липецкая область
грязинский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости. Будущим летом в Грязинском районе Липецкой области на берегу Матырского водохранилища откроется кластер лагерей для отдыха и оздоровления юных липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в кластер войдут три детских загородных учреждения - "Чайка", "Ёлочка" и "Орлёнок". Они будут объединены одной территорией и инфраструктурой.Артамонов отметил, что благоустройство комплекса уже началось - территорию огородили, появился единый пост охраны с видеоконтролем и навигационным табло. На площади в 37 гектаров произвели зонирование.Проект предусматривает создание культурно-развлекательной зоны с арт-площадкой и амфитеатром, зон спорта и активного отдыха с велосипедной трассой, скалодромом и троллейным спуском, а также зон отдыха у воды с площадками для пляжного волейбола и архитектурными формами.
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грязинский район, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 8 дек – РИА Новости
. Будущим летом в Грязинском районе
Липецкой области на берегу Матырского водохранилища откроется кластер лагерей для отдыха и оздоровления юных липчан, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, в кластер войдут три детских загородных учреждения - "Чайка", "Ёлочка" и "Орлёнок". Они будут объединены одной территорией и инфраструктурой.
Артамонов отметил, что благоустройство комплекса уже началось - территорию огородили, появился единый пост охраны с видеоконтролем и навигационным табло. На площади в 37 гектаров произвели зонирование.
Проект предусматривает создание культурно-развлекательной зоны с арт-площадкой и амфитеатром, зон спорта и активного отдыха с велосипедной трассой, скалодромом и троллейным спуском, а также зон отдыха у воды с площадками для пляжного волейбола и архитектурными формами.
"Мы стремимся к тому, чтобы разнообразный и содержательный летний отдых стал для юных жителей Липецкой области самым прекрасным временем. Кроме того, необходим, безусловно, и выраженный оздоровительный эффект", - сказал Артамонов.