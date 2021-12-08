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Мицотакис поблагодарил Путина за позицию по проблеме Кипра
Мицотакис поблагодарил Путина за позицию по проблеме Кипра - РИА Новости, 08.12.2021
Мицотакис поблагодарил Путина за позицию по проблеме Кипра
Греция благодарна России за последовательную и конструктивную позицию по вопросу Северного Кипра, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T17:49
2021-12-08T18:20
в мире
оон
греция
северный кипр
кипр
владимир путин
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Греция благодарна России за последовательную и конструктивную позицию по вопросу Северного Кипра, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис."В отношении кипрского вопроса я выразил признательность за последовательную и конструктивную позицию России… Я повторил нашу приверженность целям жизнеспособного решения в рамках резолюции Совбеза ООН. Такое решение не может состояться без отмены анахроничной системы гарантий, без вывода турецких оккупационных войск. При этом должна сохраняться двухзональная, двухобщинная структура на острове. Любые вопросы должны решаться на основе взаимоуважения", - заявил Мицотакис на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Владимиром Путиным.По его словам, они обсудили также проблему района Вароша. "Я подчеркнул, что если Турция будет продолжать реализовывать свои заявления о заселении закрытого города, то она закроет тем самым перспективы для любого прогресса", - заявил греческий премьер.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения и защищен резолюцией СБ ООН 1984 года. Частичное открытие квартала в городе Фамагуста началось в октябре 2020 года, когда турки-киприоты расчистили несколько улиц и начали работы по улучшению пляжей. В июле Совбез ООН решительно осудил дальнейшее открытие Вароши и призвал немедленно отказаться от такой линии действий.
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в мире, оон, греция, северный кипр, кипр, владимир путин, кириакос мицотакис, россия
17:49 08.12.2021 (обновлено: 18:20 08.12.2021)
 
Мицотакис поблагодарил Путина за позицию по проблеме Кипра

Премьер Греции Мицотакис поблагодарил Россию за последовательную позицию по проблеме Кипра

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Греция благодарна России за последовательную и конструктивную позицию по вопросу Северного Кипра, заявил греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
"В отношении кипрского вопроса я выразил признательность за последовательную и конструктивную позицию России… Я повторил нашу приверженность целям жизнеспособного решения в рамках резолюции Совбеза ООН. Такое решение не может состояться без отмены анахроничной системы гарантий, без вывода турецких оккупационных войск. При этом должна сохраняться двухзональная, двухобщинная структура на острове. Любые вопросы должны решаться на основе взаимоуважения", - заявил Мицотакис на брифинге по итогам своих переговоров с президентом Владимиром Путиным.
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По его словам, они обсудили также проблему района Вароша. "Я подчеркнул, что если Турция будет продолжать реализовывать свои заявления о заселении закрытого города, то она закроет тем самым перспективы для любого прогресса", - заявил греческий премьер.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
Туристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения и защищен резолюцией СБ ООН 1984 года. Частичное открытие квартала в городе Фамагуста началось в октябре 2020 года, когда турки-киприоты расчистили несколько улиц и начали работы по улучшению пляжей. В июле Совбез ООН решительно осудил дальнейшее открытие Вароши и призвал немедленно отказаться от такой линии действий.
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