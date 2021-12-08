https://ria.ru/20211208/kiberbezopasnost-1762782543.html
"Лаборатория Касперского" заявила о риске утечек данных из медучреждений
"Лаборатория Касперского" заявила о риске утечек данных из медучреждений - РИА Новости, 08.12.2021
"Лаборатория Касперского" заявила о риске утечек данных из медучреждений
Более половины (54%) медицинских учреждений России используют оборудование с устаревшей операционной системой, это повышает риск утечек информации, говорится в... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:14
2021-12-08T16:14
2021-12-08T16:14
технологии
лаборатория касперского
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b39a688e05194ac2862115f98fd058.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Более половины (54%) медицинских учреждений России используют оборудование с устаревшей операционной системой, это повышает риск утечек информации, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского"."По данным нового исследования "Лаборатории Касперского", в 54% российских медицинских учреждений используется оборудование, на котором стоит устаревшая операционная система. Это происходит в основном из-за высокой стоимости обновлений и проблем с совместимостью старых и новых систем", - следует из материалов компании.Исследование было проведено в 2021 году. Согласно его данным, из-за незакрытых обновлениями уязвимостей с утечками данных сталкивались 32% медицинских учреждений, столько же - с DDoS-атаками, 30% - с атаками программ-вымогателей.Отмечается, что медицинские компании могут при необходимости использовать оборудование, на котором невозможно обновление ПО, но это небезопасно. Если разработчики прекращают поддержку системы, они перестают выпускать для нее обновления, которые в том числе содержат патчи для уязвимостей. Если "бреши" остаются открытыми, хакеры могут использовать уязвимости для доступа в корпоративную инфраструктуру.Эксперты компании рекомендуют медицинским учреждениям обучать сотрудников правилам кибергигиены, проводить аудит кибербезопасности сетей и вовремя исправлять уязвимости, внедрять сервисы для защиты от целевых атак и укреплять защиту встроенных систем в медицинских устройствах, которые редко обновляются.
https://ria.ru/20210212/utechki-1597206122.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/utechka-1596188591.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_da81d6bcc477d97346210965429666f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, лаборатория касперского, россия
"Лаборатория Касперского" заявила о риске утечек данных из медучреждений
"Лаборатория Касперского" заявила о риске утечек данных из медучреждений из-за старой ОС
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Более половины (54%) медицинских учреждений России
используют оборудование с устаревшей операционной системой, это повышает риск утечек информации, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского
".
"По данным нового исследования "Лаборатории Касперского", в 54% российских медицинских учреждений используется оборудование, на котором стоит устаревшая операционная система. Это происходит в основном из-за высокой стоимости обновлений и проблем с совместимостью старых и новых систем", - следует из материалов компании.
Исследование было проведено в 2021 году. Согласно его данным, из-за незакрытых обновлениями уязвимостей с утечками данных сталкивались 32% медицинских учреждений, столько же - с DDoS-атаками, 30% - с атаками программ-вымогателей.
Отмечается, что медицинские компании могут при необходимости использовать оборудование, на котором невозможно обновление ПО, но это небезопасно. Если разработчики прекращают поддержку системы, они перестают выпускать для нее обновления, которые в том числе содержат патчи для уязвимостей. Если "бреши" остаются открытыми, хакеры могут использовать уязвимости для доступа в корпоративную инфраструктуру.
"Сектор здравоохранения развивается, и в нем все чаще используются умные, то есть подключенные к интернету, устройства. Их применение связано с определенными рисками кибербезопасности, но существуют технологии, которые могут помочь их минимизировать", - сказал руководитель департамента продуктового маркетинга для корпоративного бизнеса "Лаборатории Касперского" Сергей Марцынкьян, слова которого приводятся в сообщении.
Эксперты компании рекомендуют медицинским учреждениям обучать сотрудников правилам кибергигиены, проводить аудит кибербезопасности сетей и вовремя исправлять уязвимости, внедрять сервисы для защиты от целевых атак и укреплять защиту встроенных систем в медицинских устройствах, которые редко обновляются.