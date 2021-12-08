https://ria.ru/20211208/khramy-1762795566.html

В РПЦ отреагировали на информацию о продаже храмов в Турции

В РПЦ отреагировали на информацию о продаже храмов в Турции - РИА Новости, 08.12.2021

В РПЦ отреагировали на информацию о продаже храмов в Турции

Выставление на продажу христианских храмов в Турции требует изучения, но Русская православная церковь (РПЦ) не может одобрить подобного отношения к храмам где... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:55

2021-12-08T16:55

2021-12-08T16:55

религия

тульская область

измир

отдел внешних церковных связей московского патриархата

игорь якимчук

московский патриархат

константинопольский патриархат

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Выставление на продажу христианских храмов в Турции требует изучения, но Русская православная церковь (РПЦ) не может одобрить подобного отношения к храмам где бы то ни было, сказал РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.Ранее депутат турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов Гаро Пайлан осудил выставление на продажу зданий греческой православной церкви в Бурсе и сирийской православной церкви в Мардине, призвав к вмешательству в эту ситуацию министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя."Конечно же, Русская церковь никогда не одобрит выставление на торги христианского храма где бы то ни было. Что касается данной конкретной ситуации в Турции, то она требует дополнительного изучения. У нас пока нет детальной объективной информации об этом случае", - сказал РИА Новости Якимчук.В 2020 году в турецких городах Бурс, Анталья и Измир прошли рождественские православные богослужения, которые провели священники РПЦ. Традиционно православных на территории Турции окормляет Константинопольский патриархат, так как исторически Турция является его канонической территорией.В России в 2020 году был выставлен на продажу через сервис для размещения объявлений храм великомученика Димитрия Солунского в селе Завалово Тульской области - памятник архитектуры регионального значения, построенный, по сведениям сайта РПЦ, в XIX веке. Это вызвало общественный резонанс: после вмешательства церковных и общественных деятелей, сообщает сайт, храм был выкуплен меценатом и передан РПЦ.

https://ria.ru/20210710/sofiya-1740615231.html

https://ria.ru/20211118/khram-1759664480.html

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тульская область, измир, отдел внешних церковных связей московского патриархата, игорь якимчук, московский патриархат, константинопольский патриархат, россия