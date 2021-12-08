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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211208/khmao-1762586871.html
Школьники из Югры создают котят на лазерном станке
Школьники из Югры создают котят на лазерном станке - РИА Новости, 08.12.2021
Школьники из Югры создают котят на лазерном станке
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре часть населенных пунктов находятся в труднодоступной местности. В Кондинском районе таких несколько. В некоторых из... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T09:00
2021-12-08T09:00
ханты-мансийский автономный округ
общество
кондинский район
сн_образование
ханты-мансийский автономный округ
социальный навигатор
сургутский государственный университет
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре часть населенных пунктов находятся в труднодоступной местности. В Кондинском районе таких несколько. В некоторых из поселений до недавнего времени не было учреждений дополнительного образования. В этом году на территории района на базе восьми учреждений открылись места для занятий детей дополнительным образованием с современным оснащением, которым могут похвастаться далеко не все городские школы. Как изменился детский досуг в отдаленных уголках округа, в материале РИА Новости.Нейроскакалки, эстетика и 3D-шахматыНовые программы допобразования в Кондинском районе реализуют в трех направлениях: техническом, естественно-научном и физкультурно-оздоровительном.На программе "Хайтек" ребята занимаются 3D-моделированием. Их результатом станет мини-проект, для которого они сделают несколько изделий.На программе "Юный дизайнер" можно научиться шить, создавать аксессуары и предметы интерьера. На занятиях ребята развивают восприятие цвета, чувство композиции и эстетики.Для детей младшего школьного возраста реализуют общеразвивающую программу "Спортик". Чтобы детям было интересно, в программу включены несколько видов спорта и разные игры. Для этого закупили новое оборудование, например, гимнастические стенки и нейроскакалки. Основная задача — привить любовь к физической активности.Равный доступ к образованиюНовые места для дополнительного образования в Кондинском районе открылись в сентябре на базе шести школ и двух центров допобразования. На программы уже зачислены 400 детей.Для занятий в местах обучения обновили материально-техническую базу: закупили компьютеры, шлемы виртуальной реальности, лазерные станки, гидропонные установки, лицензионное программное обеспечение и другое оборудование. Педагоги школ и центров прошли курсы повышения квалификации."Программы естественно-научной и технической направленности реализуются в сетевом взаимодействии с Сургутским государственным университетом и Региональным молодежным центром. Наши педагоги регулярно получают методическую поддержку от специалистов вуза и центра", — рассказала Козлова.По ее словам, новые места открылись даже в самых удаленных поселках, например в селе Болчары и Юмас, чтобы обеспечить детям равный доступ к допобразованию независимо от территории проживания."Мы надеемся, что новые занятия помогут ребятам раскрыть свои способности и таланты. Кроме того, программы носят профориентационный характер, и возможно ребята смогут выбрать направление, которым им будет интересно заниматься в жизни", — отметила Козлова.Открытие и работа новых площадок допобразования и сетевая форма реализации программ в партнерстве с государственными организациями в Кондинском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, предусмотрены региональным проектом "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20211206/khmao-1762016228.html
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РИА Новости
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общество, кондинский район, сн_образование, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сургутский государственный университет
09:00 08.12.2021
 

Школьники из Югры создают котят на лазерном станке

© РИА Новости / Александр ТитковВ ХМАО открыли учреждения дополнительного образования
В ХМАО открыли учреждения дополнительного образования - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Александр Титков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре часть населенных пунктов находятся в труднодоступной местности. В Кондинском районе таких несколько. В некоторых из поселений до недавнего времени не было учреждений дополнительного образования. В этом году на территории района на базе восьми учреждений открылись места для занятий детей дополнительным образованием с современным оснащением, которым могут похвастаться далеко не все городские школы. Как изменился детский досуг в отдаленных уголках округа, в материале РИА Новости.

Нейроскакалки, эстетика и 3D-шахматы

Новые программы допобразования в Кондинском районе реализуют в трех направлениях: техническом, естественно-научном и физкультурно-оздоровительном.
На программе "Хайтек" ребята занимаются 3D-моделированием. Их результатом станет мини-проект, для которого они сделают несколько изделий.

"Занятия хорошо развивают пространственное мышление, логику, навыки конструирования. Например, недавно ребята сделали шахматную доску в программе Blender. В другой — создали котенка и вырезали его на лазерном станке", — рассказала заместитель начальника Управления образованием района Маргарита Козлова.

На программе "Юный дизайнер" можно научиться шить, создавать аксессуары и предметы интерьера. На занятиях ребята развивают восприятие цвета, чувство композиции и эстетики.
Для детей младшего школьного возраста реализуют общеразвивающую программу "Спортик". Чтобы детям было интересно, в программу включены несколько видов спорта и разные игры. Для этого закупили новое оборудование, например, гимнастические стенки и нейроскакалки. Основная задача — привить любовь к физической активности.
Начальник отдела общего образования Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Лариса Цулая - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 09:00Ханты-Мансийский Автономный Округ
Точки роста для школ: как улучшить образовательные результаты учеников

Равный доступ к образованию

Новые места для дополнительного образования в Кондинском районе открылись в сентябре на базе шести школ и двух центров допобразования. На программы уже зачислены 400 детей.
Для занятий в местах обучения обновили материально-техническую базу: закупили компьютеры, шлемы виртуальной реальности, лазерные станки, гидропонные установки, лицензионное программное обеспечение и другое оборудование. Педагоги школ и центров прошли курсы повышения квалификации.
"Программы естественно-научной и технической направленности реализуются в сетевом взаимодействии с Сургутским государственным университетом и Региональным молодежным центром. Наши педагоги регулярно получают методическую поддержку от специалистов вуза и центра", — рассказала Козлова.
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря, 09:00Ханты-Мансийский Автономный Округ
Dota 2 и дрон-рейсинг: новые программы детского допобразования в Югре
По ее словам, новые места открылись даже в самых удаленных поселках, например в селе Болчары и Юмас, чтобы обеспечить детям равный доступ к допобразованию независимо от территории проживания.
"Мы надеемся, что новые занятия помогут ребятам раскрыть свои способности и таланты. Кроме того, программы носят профориентационный характер, и возможно ребята смогут выбрать направление, которым им будет интересно заниматься в жизни", — отметила Козлова.
Открытие и работа новых площадок допобразования и сетевая форма реализации программ в партнерстве с государственными организациями в Кондинском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, предусмотрены региональным проектом "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоКондинский районСН_ОбразованиеХанты-Мансийский автономный округСоциальный навигаторСургутский государственный университет
 
 
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