https://ria.ru/20211208/khmao-1762586871.html

Школьники из Югры создают котят на лазерном станке

Школьники из Югры создают котят на лазерном станке - РИА Новости, 08.12.2021

Школьники из Югры создают котят на лазерном станке

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре часть населенных пунктов находятся в труднодоступной местности. В Кондинском районе таких несколько. В некоторых из... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T09:00

2021-12-08T09:00

2021-12-08T09:00

ханты-мансийский автономный округ

общество

кондинский район

сн_образование

ханты-мансийский автономный округ

социальный навигатор

сургутский государственный университет

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре часть населенных пунктов находятся в труднодоступной местности. В Кондинском районе таких несколько. В некоторых из поселений до недавнего времени не было учреждений дополнительного образования. В этом году на территории района на базе восьми учреждений открылись места для занятий детей дополнительным образованием с современным оснащением, которым могут похвастаться далеко не все городские школы. Как изменился детский досуг в отдаленных уголках округа, в материале РИА Новости.Нейроскакалки, эстетика и 3D-шахматыНовые программы допобразования в Кондинском районе реализуют в трех направлениях: техническом, естественно-научном и физкультурно-оздоровительном.На программе "Хайтек" ребята занимаются 3D-моделированием. Их результатом станет мини-проект, для которого они сделают несколько изделий.На программе "Юный дизайнер" можно научиться шить, создавать аксессуары и предметы интерьера. На занятиях ребята развивают восприятие цвета, чувство композиции и эстетики.Для детей младшего школьного возраста реализуют общеразвивающую программу "Спортик". Чтобы детям было интересно, в программу включены несколько видов спорта и разные игры. Для этого закупили новое оборудование, например, гимнастические стенки и нейроскакалки. Основная задача — привить любовь к физической активности.Равный доступ к образованиюНовые места для дополнительного образования в Кондинском районе открылись в сентябре на базе шести школ и двух центров допобразования. На программы уже зачислены 400 детей.Для занятий в местах обучения обновили материально-техническую базу: закупили компьютеры, шлемы виртуальной реальности, лазерные станки, гидропонные установки, лицензионное программное обеспечение и другое оборудование. Педагоги школ и центров прошли курсы повышения квалификации."Программы естественно-научной и технической направленности реализуются в сетевом взаимодействии с Сургутским государственным университетом и Региональным молодежным центром. Наши педагоги регулярно получают методическую поддержку от специалистов вуза и центра", — рассказала Козлова.По ее словам, новые места открылись даже в самых удаленных поселках, например в селе Болчары и Юмас, чтобы обеспечить детям равный доступ к допобразованию независимо от территории проживания."Мы надеемся, что новые занятия помогут ребятам раскрыть свои способности и таланты. Кроме того, программы носят профориентационный характер, и возможно ребята смогут выбрать направление, которым им будет интересно заниматься в жизни", — отметила Козлова.Открытие и работа новых площадок допобразования и сетевая форма реализации программ в партнерстве с государственными организациями в Кондинском районе в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, предусмотрены региональным проектом "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20211206/khmao-1762016228.html

https://ria.ru/20211202/khmao-1761595839.html

кондинский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кондинский район, сн_образование, ханты-мансийский автономный округ, социальный навигатор, сургутский государственный университет