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Олесю Харитоненко освободили от полномочий главы горсовета Евпатории
Олесю Харитоненко освободили от полномочий главы горсовета Евпатории - РИА Новости, 08.12.2021
Олесю Харитоненко освободили от полномочий главы горсовета Евпатории
Депутаты Евпатории на внеочередной сессии досрочно освободили Олесю Харитоненко от полномочий главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория,... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:12
2021-12-08T16:12
политика
евпатория
республика крым
единая россия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Евпатории на внеочередной сессии досрочно освободили Олесю Харитоненко от полномочий главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление в городской совет Евпатории о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Олеси Харитоненко, сообщал источник в правительстве региона. Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса, она отстранена судом от должности на период следствия."Депутаты досрочно освободил Олесю Харитоненко от полномочий главы городского совета", - сообщили в пресс-службе, отметив, что за решение проголосовал 21 депутат, один воздержался.Олеся Харитоненко остается депутатом городского совета Евпатории, добавили в пресс-службе.В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост. Членство Харитоненко в партии "Единая Россия" приостановлено до решения суда по уголовному делу.Президент РФ Владимир Путин в ноябре исключил Олесю Харитоненко из состава Госсовета.В конце сентября в Крыму в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько.
https://ria.ru/20211207/krym-1762530313.html
https://ria.ru/20211206/sevastopol-1762427049.html
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политика, евпатория, республика крым, единая россия, сергей аксенов (политик)
16:12 08.12.2021
 
Олесю Харитоненко освободили от полномочий главы горсовета Евпатории

Олесю Харитоненко досрочно освободили от полномочий главы горсовета Евпатории

© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ ЕвпаторияОлеся Харитоненко
Олеся Харитоненко - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© Фото : Официальный сайт муниципального образования городской округ Евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Депутаты Евпатории на внеочередной сессии досрочно освободили Олесю Харитоненко от полномочий главы горсовета – главы муниципального образования Евпатория, сообщили РИА Новости в пресс-службе горсовета.
Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов направил заявление в городской совет Евпатории о досрочном сложении полномочий главы горсовета и муниципального образования Олеси Харитоненко, сообщал источник в правительстве региона. Харитоненко проходит по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилого комплекса, она отстранена судом от должности на период следствия.
"Депутаты досрочно освободил Олесю Харитоненко от полномочий главы городского совета", - сообщили в пресс-службе, отметив, что за решение проголосовал 21 депутат, один воздержался.
Олеся Харитоненко остается депутатом городского совета Евпатории, добавили в пресс-службе.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 12:15
Аксенов не исключил новых отставок в Крыму
В октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории по делу о злоупотреблении полномочиями при выделении земли для строительства жилья. Глава администрации города Роман Тихончук продолжает занимать свой пост. Членство Харитоненко в партии "Единая Россия" приостановлено до решения суда по уголовному делу.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре исключил Олесю Харитоненко из состава Госсовета.
В конце сентября в Крыму в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Кабанов факты растраты и хищений не признал, он находится под домашним арестом. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская. Ушел с поста вице-премьера министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. В отставку ушли также главы администраций Феодосии, Симферопольского района, Судака. В ноябре правоохранителями был взят с поличным за взятку глава администрации Белогорска Игорь Ипатько.
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