https://ria.ru/20211208/kettsalkoatl-1762720546.html

Ученые описали самое большое летающее существо в истории Земли

Ученые описали самое большое летающее существо в истории Земли - РИА Новости, 08.12.2021

Ученые описали самое большое летающее существо в истории Земли

Специальный выпуск журнала Journal of Vertebrate Paleontology посвящен кетцалькоатлю — крупнейшему представителю отряда птерозавров, обитавшему на территории... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:58

2021-12-08T11:58

2021-12-08T15:53

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Специальный выпуск журнала Journal of Vertebrate Paleontology посвящен кетцалькоатлю — крупнейшему представителю отряда птерозавров, обитавшему на территории Северной Америки 70 миллионов лет назад. В пяти статьях ученые пытаются найти ответ на вопрос, как такое огромное животное, с размахом крыльев 12-15 метров, могло подниматься в воздух. Еще одна статья описывает два новых, меньших по размеру, вида кетцалькоатля.Окаменелости гигантского птерозавра Quetzalcoatlus обнаружили в 1971 году в штате Техас в США. Его назвали в честь ацтекского бога Пернатого Змея Кетцалькоатля. Это самое крупное известное на сегодняшний день летающее существо в истории Земли.С тех пор гигантский "техасский птерозавр" многократно попадал в фильмы и на страницы комиксов, но как он мог летать при своей огромной массе, до сих пор не было известно. Ученые высказывали предположение, что перед взлетом кетцалькоатль раскачивался на кончиках крыльев, как это делает летучая мышь-вампир, или набирал скорость, разбегаясь и размахивая крыльями, как альбатрос, или вообще не умел летать.Новое исследование приводит доказательство того, что он, вероятно, сначала подпрыгивал на высоту около двух с половиной метров, а потом начинал махать крыльями."Несмотря на то что кецалькоатль известен уже 50 лет, он был мало изучен. Это первый раз, когда мы проводим такое всестороннее исследование", — приводятся в пресс-релизе Техасского университета слова одного из авторов, директора Школы наук о Земле Джексона в Остине Мэтью Брауна (Matthew Brown).Все известные окаменелости Quetzalcoatlus хранятся в музее Техасского университета, где и проводилось большинство исследований. Детальная инвентаризация коллекции привела к тому, что, помимо известного до этого единственного вида гигантского Quetzalcoatlus northropi, палеонтологи открыли еще две более мелкие разновидности кетцалькоатля с размахом крыльев пять-шесть метров. Один из них — Quetzalcoatlus lawsoni — получил имя в честь Дугласа Лоусона, первооткрывателя этих животных. Анализ костей более мелких видов и моделирование их аэродинамики и позволили ученым восстановить механику взлета гигантского птерозавра."У птерозавров огромные кости грудины, к которым прикрепляются летательные мускулы, поэтому нет никаких сомнений в том, что они были потрясающими летунами", — говорит Кевин Падиан (Kevin Padian), заслуженный профессор Калифорнийского университета в Беркли, руководитель исследования, посвященного биомеханике полета кетцалькоатля.Изучив геологический контекст, в котором находились окаменелости, авторы пришли к выводу, что по образу жизни кетцалькоатли были похожи на современных цапель: они охотились в одиночку в мелководных реках, ручьях и озерах, собираясь в стаи в период спаривания. Так, на одном из участков палеонтологи нашли сразу 30 особей.

https://ria.ru/20211020/mamonty-1755451544.html

https://ria.ru/20211020/loshadi-1755396467.html

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