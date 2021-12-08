https://ria.ru/20211208/katastrofa-1762806798.html

Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли

Названы страны, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли - РИА Новости, 08.12.2021

Названы страны, которые скоро исчезнут с лица Земли

Обозреватель болгарской газеты "Труд" Румяна Генадиева составила список государств, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие сто лет. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T17:37

2021-12-08T17:37

2021-12-08T17:37

в мире

кирибати

испания

сша

мальдивы

нидерланды

бельгия

франция

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Обозреватель болгарской газеты "Труд" Румяна Генадиева составила список государств, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие сто лет.По мнению автора, США рискуют не дожить до XXII века из-за глубоких культурных и политических противоречий. Она убеждена, что Америка начнет распадаться, если какое-то важное событие не объединит ее жителей. В 2012 году все 50 штатов получили тысячи писем от своих граждан с просьбой об освобождении от членства в союзе, напомнила колумнист.Бельгия — еще одна западная страна, в которой, по словам Генадиевой, существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. Она предположила, что в ближайшие 20 лет валлоны могут сформировать союз с Францией или обрести независимость.В списке государств, которым грозит распад, оказалась и Великобритания. Решение Лондона о Брекзите одобрили не все части Соединенного Королевства, отметила автор. Как минимум Шотландия может выйти из состава объединения в течение двух десятилетий, говорится в материале.На грани раскола находится и Испания, которая не смогла оправиться от сильнейшего финансового кризиса 2008 года. В январе 2015 года безработица достигла 24%, и существенных улучшений после этого не было, уточнила Генадиева. Экономические неудачи могут стать катализатором центробежных сил, которые приведут Каталонию и страну Басков к независимости от Мадрида, полагает обозреватель.Эти государства, как говорится в статье, страдают от этнических, религиозных и социальных противоречий. При этом в списке и страны, которые исчезнут в результате глобальных природных катаклизмов. Такие острова, как Кирибати и Мальдивы, могут затонуть из-за повышения уровня мирового океана. Значительная часть Нидерландов также находится на уровне моря. На протяжении многих лет там борются с наводнениями, строя и расширяя насыпи, однако риск затопления все равно остается, подытожила журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755447209.html

https://ria.ru/20211106/potop-1757893112.html

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испания

сша

мальдивы

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в мире, кирибати, испания, сша, мальдивы, нидерланды, бельгия, франция, великобритания, каталония