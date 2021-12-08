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Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем - РИА Новости, 08.12.2021
Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T15:43
2021-12-08T15:43
2021-12-08T16:34
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россия
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безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-27
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.Чтобы предотвратить нарушение границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.Су-27 развернули французские самолеты и вернулись на аэродром базирования. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.
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Кадры сопровождения российскими истребителями французских военных самолетов
Российские истребители сопроводили над Черным морем французские военные самолеты "Рафаль" и "Мираж"
2021-12-08T15:43
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РИА Новости
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франция, черное море, россия, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, воздушно-космические силы россии, национальный центр управления обороной рф
15:43 08.12.2021 (обновлено: 16:34 08.12.2021)
Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем
Российские истребители Су-27 сопроводили три военных самолета Франции над Черным морем