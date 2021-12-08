https://ria.ru/20211208/istrebiteli-1762773348.html

Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем

Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем - РИА Новости, 08.12.2021

Российские истребители сопроводили французские самолеты над Черным морем

Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T15:43

2021-12-08T15:43

2021-12-08T16:34

франция

черное море

россия

в мире

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-27

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Три французских истребителя пытались приблизиться к России над акваторией Черного моря, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной.Чтобы предотвратить нарушение границы, в воздух подняли российские Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.Су-27 развернули французские самолеты и вернулись на аэродром базирования. Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили активность в Черном море. Как полагают в Минобороны, Штаты пытаются создать группировку войск у российских границ, а одна из целей Вашингтона — военное освоение Украины.

https://ria.ru/20211207/patrulirovanie-1762534812.html

франция

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сопровождения российскими истребителями французских военных самолетов Российские истребители сопроводили над Черным морем французские военные самолеты "Рафаль" и "Мираж" 2021-12-08T15:43 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, черное море, россия, в мире, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), су-27, воздушно-космические силы россии, национальный центр управления обороной рф