https://ria.ru/20211208/istrebitel-1762783804.html

Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию

Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию - РИА Новости, 08.12.2021

Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию

Российские истребители Су-27 в среду над Черным морем подлетели на минимальное расстояние к истребителям Франции "Рафаль" и "Мираж", пытавшимся приблизиться к... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:18

2021-12-08T16:18

2021-12-08T16:44

безопасность

франция

су-27

мираж

черное море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762784896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_666f2c59f5fa1e942a4dc189482ca15b.jpg

МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские истребители Су-27 в среду над Черным морем подлетели на минимальное расстояние к истребителям Франции "Рафаль" и "Мираж", пытавшимся приблизиться к границе РФ, следует из данных, распространённых Минобороны России.Согласно опубликованному военным ведомством видео, российские истребители Су-27 Южного военного округа подошли к паре французских самолетов на дистанцию всего нескольких десятков метров. Российские летчики снимали самолеты Франции, идя с ними параллельным курсом. В ролике, в частности, видны французские пилоты в кабинах своих самолетов и государственные флаги Франции, нанесенные на борта иностранных истребителей.Согласно материалам Минобороны, пара истребителей Франции "Рафаль" и "Мираж" были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух –воздух" AIM-9 и "Meteor". Также самолеты были снаряжены подвесными топливными баками, которые увеличивают дальность полета.Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной РФ, 8 декабря российские радары над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к границе воздушные цели. Для их сопровождения были подняты истребители Су-27, которые опознали эти цели как истребители Франции и находились рядом, пока они не ушли от российской границы.

https://ria.ru/20211207/patrulirovanie-1762534812.html

франция

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры сопровождения российскими истребителями французских военных самолетов Российские истребители сопроводили над Черным морем французские военные самолеты "Рафаль" и "Мираж" 2021-12-08T16:18 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, франция, су-27, мираж, черное море, россия