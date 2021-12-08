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Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию
Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию - РИА Новости, 08.12.2021
Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию
Российские истребители Су-27 в среду над Черным морем подлетели на минимальное расстояние к истребителям Франции "Рафаль" и "Мираж", пытавшимся приблизиться к... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:18
2021-12-08T16:18
2021-12-08T16:44
безопасность
франция
су-27
мираж
черное море
россия
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Российские истребители Су-27 в среду над Черным морем подлетели на минимальное расстояние к истребителям Франции "Рафаль" и "Мираж", пытавшимся приблизиться к границе РФ, следует из данных, распространённых Минобороны России.Согласно опубликованному военным ведомством видео, российские истребители Су-27 Южного военного округа подошли к паре французских самолетов на дистанцию всего нескольких десятков метров. Российские летчики снимали самолеты Франции, идя с ними параллельным курсом. В ролике, в частности, видны французские пилоты в кабинах своих самолетов и государственные флаги Франции, нанесенные на борта иностранных истребителей.Согласно материалам Минобороны, пара истребителей Франции "Рафаль" и "Мираж" были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух –воздух" AIM-9 и "Meteor". Также самолеты были снаряжены подвесными топливными баками, которые увеличивают дальность полета.Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной РФ, 8 декабря российские радары над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к границе воздушные цели. Для их сопровождения были подняты истребители Су-27, которые опознали эти цели как истребители Франции и находились рядом, пока они не ушли от российской границы.
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Кадры сопровождения российскими истребителями французских военных самолетов
Российские истребители сопроводили над Черным морем французские военные самолеты "Рафаль" и "Мираж"
2021-12-08T16:18
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PT0M34S
РИА Новости
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РИА Новости
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безопасность, франция, су-27, мираж, черное море, россия
16:18 08.12.2021 (обновлено: 16:44 08.12.2021)
Российские Су-27 подошли к французским самолетам на минимальную дистанцию
Су-27 над Черным морем подошли к французским истребителям на минимальную дистанцию
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Российские истребители Су-27
в среду над Черным морем
подлетели на минимальное расстояние к истребителям Франции
"Рафаль" и "Мираж", пытавшимся приблизиться к границе РФ, следует из данных, распространённых Минобороны России
.
Согласно опубликованному военным ведомством видео, российские истребители Су-27 Южного военного округа подошли к паре французских самолетов на дистанцию всего нескольких десятков метров. Российские летчики снимали самолеты Франции, идя с ними параллельным курсом. В ролике, в частности, видны французские пилоты в кабинах своих самолетов и государственные флаги Франции, нанесенные на борта иностранных истребителей.
Согласно материалам Минобороны, пара истребителей Франции "Рафаль" и "Мираж" были вооружены управляемыми авиаракетами класса "воздух –воздух" AIM-9 и "Meteor". Также самолеты были снаряжены подвесными топливными баками, которые увеличивают дальность полета.
Как сообщили ранее в Национальном центре управления обороной РФ, 8 декабря российские радары над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающиеся к границе воздушные цели. Для их сопровождения были подняты истребители Су-27, которые опознали эти цели как истребители Франции и находились рядом, пока они не ушли от российской границы.