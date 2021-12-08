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Глава МИД Британии рассказал о переговорах по Ирану в Вене
Глава МИД Британии рассказал о переговорах по Ирану в Вене - РИА Новости, 08.12.2021
Глава МИД Британии рассказал о переговорах по Ирану в Вене
Завтрашние переговоры в Вене являются последним шансом Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявила РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T13:48
2021-12-08T13:48
2021-12-08T14:19
в мире
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
франция
мид ирана
дональд трамп
европейская внешнеполитическая служба
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ЛОНДОН, 8 дек – РИА Новости. Завтрашние переговоры в Вене являются последним шансом Ирана вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House)."Переговоры возобновятся завтра в Вене, и это действительно последний шанс для Ирана подписать (соответствующие документы – ред.), и я настоятельно призываю его это сделать", - сказала она.Трасс добавила, что подписание соглашения по СВПД - в интересах Ирана.Ранее в среду заместитель генсека Европейской внешнеполитической службы и главный переговорщик ЕС Энрике Мора сообщил, что седьмой раунд переговоров по СВПД возобновится в четверг в Вене.Седьмой раунд переговоров в Вене по иранской ядерной программе стартовал 29 ноября. Главной темой переговоров стал вопрос снятия с Тегерана американских санкций. 3 декабря замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни заявил, что стороны переговоров отправятся в свои столицы для необходимых консультаций по поводу предложенных Ираном проектов соглашений, после чего будет озвучена дата продолжения переговоров.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, чтобы гарантировать ее мирный характер. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20211206/peregovory-1762471616.html
https://ria.ru/20211204/iran-1762143749.html
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в мире, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), франция, мид ирана, дональд трамп, европейская внешнеполитическая служба, россия
13:48 08.12.2021 (обновлено: 14:19 08.12.2021)
Глава МИД Британии рассказал о переговорах по Ирану в Вене
Глава МИД Британии назвал переговоры в Вене последним шансом Ирана вернуться в СВПД