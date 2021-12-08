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Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти
Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти - РИА Новости, 08.12.2021
Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти
В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:00
2021-12-08T16:00
2021-12-08T16:00
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технологии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors.Речь идет об iOS 15.2, которая скоро станет доступна всем владельцам совместимых смартфонов. В настройках (пункт "Об этом устройстве") появится новый раздел, в котором будет отображаться информация о ремонте iPhone.В iPhone XR, XS, XS Max и более новых моделей можно будет увидеть, был ли заменен аккумулятор. Для iPhone 11, 12 и 13 дополнительно будет отображаться, был ли заменен экран. Наконец, смартфоны серии iPhone 12 и 13 покажут, была ли заменена камера.Функция поможет и в борьбе с недобросовестными ремонтниками — смартфон, если в нем установлена неоригинальная запчасть, выдаст сообщение "Неизвестная деталь". Это же касается комплектующих, снятых с других iPhone.
https://ria.ru/20211122/iphone-1760205821.html
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технологии, apple ios, apple iphone
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
В очередном обновлении iOS
появится возможность определения, был ли iPhone
отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает
портал MacRumors.
Речь идет об iOS 15.2, которая скоро станет доступна всем владельцам совместимых смартфонов. В настройках (пункт "Об этом устройстве") появится новый раздел, в котором будет отображаться информация о ремонте iPhone.
В iPhone XR, XS, XS Max и более новых моделей можно будет увидеть, был ли заменен аккумулятор. Для iPhone 11, 12 и 13 дополнительно будет отображаться, был ли заменен экран. Наконец, смартфоны серии iPhone 12 и 13 покажут, была ли заменена камера.
Функция поможет и в борьбе с недобросовестными ремонтниками — смартфон, если в нем установлена неоригинальная запчасть, выдаст сообщение "Неизвестная деталь". Это же касается комплектующих, снятых с других iPhone.