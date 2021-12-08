Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211208/iphone-1762777916.html
Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти
Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти - РИА Новости, 08.12.2021
Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти
В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:00
2021-12-08T16:00
наука
технологии
apple ios
apple iphone
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752362983_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_efb58a1ce867f875db564920ac6b0814.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors.Речь идет об iOS 15.2, которая скоро станет доступна всем владельцам совместимых смартфонов. В настройках (пункт "Об этом устройстве") появится новый раздел, в котором будет отображаться информация о ремонте iPhone.В iPhone XR, XS, XS Max и более новых моделей можно будет увидеть, был ли заменен аккумулятор. Для iPhone 11, 12 и 13 дополнительно будет отображаться, был ли заменен экран. Наконец, смартфоны серии iPhone 12 и 13 покажут, была ли заменена камера.Функция поможет и в борьбе с недобросовестными ремонтниками — смартфон, если в нем установлена неоригинальная запчасть, выдаст сообщение "Неизвестная деталь". Это же касается комплектующих, снятых с других iPhone.
https://ria.ru/20211122/iphone-1760205821.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752362983_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_87411e17637b86b32d6fa6a201a8793b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, apple ios, apple iphone
16:00 08.12.2021
 

Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 13
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors.
Речь идет об iOS 15.2, которая скоро станет доступна всем владельцам совместимых смартфонов. В настройках (пункт "Об этом устройстве") появится новый раздел, в котором будет отображаться информация о ремонте iPhone.
В iPhone XR, XS, XS Max и более новых моделей можно будет увидеть, был ли заменен аккумулятор. Для iPhone 11, 12 и 13 дополнительно будет отображаться, был ли заменен экран. Наконец, смартфоны серии iPhone 12 и 13 покажут, была ли заменена камера.
Функция поможет и в борьбе с недобросовестными ремонтниками — смартфон, если в нем установлена неоригинальная запчасть, выдаст сообщение "Неизвестная деталь". Это же касается комплектующих, снятых с других iPhone.
iPhone 13 - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 16:48Наука
В iPhone нашли серьезную проблему
 
НаукаТехнологииApple iOSApple iPhone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочий
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
Лента новостейМолния
Экс-председателя думы Чукотки обвинили в превышении полномочийАналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе