https://ria.ru/20211208/iphone-1762777916.html

Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти

Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти - РИА Новости, 08.12.2021

Новая версия iOS сообщит, если в iPhone стоят некачественные запчасти

В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:00

2021-12-08T16:00

2021-12-08T16:00

наука

технологии

apple ios

apple iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752362983_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_efb58a1ce867f875db564920ac6b0814.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В очередном обновлении iOS появится возможность определения, был ли iPhone отремонтирован или нет. Об этой функции сообщает портал MacRumors.Речь идет об iOS 15.2, которая скоро станет доступна всем владельцам совместимых смартфонов. В настройках (пункт "Об этом устройстве") появится новый раздел, в котором будет отображаться информация о ремонте iPhone.В iPhone XR, XS, XS Max и более новых моделей можно будет увидеть, был ли заменен аккумулятор. Для iPhone 11, 12 и 13 дополнительно будет отображаться, был ли заменен экран. Наконец, смартфоны серии iPhone 12 и 13 покажут, была ли заменена камера.Функция поможет и в борьбе с недобросовестными ремонтниками — смартфон, если в нем установлена неоригинальная запчасть, выдаст сообщение "Неизвестная деталь". Это же касается комплектующих, снятых с других iPhone.

https://ria.ru/20211122/iphone-1760205821.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, apple ios, apple iphone