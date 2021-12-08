19:11 08.12.2021 (обновлено: 20:24 08.12.2021)
Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ
Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, в годовом выражении - ускорилась до 8,4% с 8,13%.
"Давайте посмотрим, что будет в ближайшие недели. В тоже время, абсолютно понятно, что и нашу оценку, и оценку ЦБ, конечно, инфляция по концу года превысит", - сказал Решетников.
Он напомнил, что в прошлом году в конце года был "достаточно сильный рост цен", и эти данные "встанут в базу". "Но, в то же время, понятно, что будет вокруг диапазона 8 плюс (инфляция за год - ред)", - сказал министр.
Решетников подчеркнул, что, понимая риски разгона инфляции, правительство заранее приняло все необходимые решения по индексации в следующем году социальных пособий на уровень фактической инфляции. Кроме того, по линии Минсельхоза подготовлены меры по увеличению предложения продовольствия на рынке.
"При такой природе инфляции, когда она возникает не в связи с длительным периодом мягкой ДКП и бюджетной политик, у нас длительного периода не было, у нас были краткосрочные антикризисные меры. По большому счету, по факту бюджетная политика этого года будет существенно жестче, чем изначально предполагалось. Для нас эта инфляция все-таки привнесенная, и, конечно, это крайне тяжело монетарными методами бороться с, по сути, немонетарной инфляцией", - добавил он.
Однако, говоря о перспективе 2022 года, он напомнил, что ЦБ в основных направлениях денежно-кредитной политики подтверждает приверженность таргету в 4%. "Мы тоже из этого исходим", - сказал глава МЭР.