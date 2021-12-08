https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762827047.html

Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ

Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ - РИА Новости, 08.12.2021

Решетников заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозы ЦБ

Инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:11

2021-12-08T19:11

2021-12-08T20:24

экономика

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

максим решетников

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Инфляция в России в 2021 году превысит прогнозы правительства и ЦБ и будет вблизи 8%, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. По данным Росстата, инфляция в РФ в ноябре замедлилась до 0,96% с 1,11% в октябре, в годовом выражении - ускорилась до 8,4% с 8,13%."Давайте посмотрим, что будет в ближайшие недели. В тоже время, абсолютно понятно, что и нашу оценку, и оценку ЦБ, конечно, инфляция по концу года превысит", - сказал Решетников.Он напомнил, что в прошлом году в конце года был "достаточно сильный рост цен", и эти данные "встанут в базу". "Но, в то же время, понятно, что будет вокруг диапазона 8 плюс (инфляция за год - ред)", - сказал министр.Решетников подчеркнул, что, понимая риски разгона инфляции, правительство заранее приняло все необходимые решения по индексации в следующем году социальных пособий на уровень фактической инфляции. Кроме того, по линии Минсельхоза подготовлены меры по увеличению предложения продовольствия на рынке."При такой природе инфляции, когда она возникает не в связи с длительным периодом мягкой ДКП и бюджетной политик, у нас длительного периода не было, у нас были краткосрочные антикризисные меры. По большому счету, по факту бюджетная политика этого года будет существенно жестче, чем изначально предполагалось. Для нас эта инфляция все-таки привнесенная, и, конечно, это крайне тяжело монетарными методами бороться с, по сути, немонетарной инфляцией", - добавил он.Однако, говоря о перспективе 2022 года, он напомнил, что ЦБ в основных направлениях денежно-кредитной политики подтверждает приверженность таргету в 4%. "Мы тоже из этого исходим", - сказал глава МЭР.

https://ria.ru/20211208/inflyatsiya-1762746087.html

https://ria.ru/20211208/stavka-1762742929.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)