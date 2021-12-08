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СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны
СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны - РИА Новости, 08.12.2021
СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны
Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, сообщает India Today. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T11:31
2021-12-08T16:04
в мире
веллингтон (город)
индия
тамилнад
ввс индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, сообщает India Today.По данным издания, на борту, в частности, находился начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Согласно источникам издания, вертолет вылетел с базы ВВС Индии в Сере и направлялся в город Веллингтон.Должность начальника штата обороны была создана в Индии в декабре 2019 года. Начштаба обороны координирует действия всех подразделений армии Индии – сухопутных войск, ВВС и ВМС. Начштаба обороны, в частности, также координирует с правительством страны вопросы закупки оборонных технологий и оружия. Генерал Рават является первым человеком, назначенным на этот пост.На месте крушения вертолета найдены трое пострадавших, они получили серьезные травмы и отправлены в госпиталь. Поиски четвертого человека продолжаются.
https://ria.ru/20211206/vertolet-1762400539.html
веллингтон (город)
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в мире, веллингтон (город), индия, тамилнад, ввс индии
11:31 08.12.2021 (обновлено: 16:04 08.12.2021)
 
СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны

India Today: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны Раватом

© AFP 2021Место крушения вертолета Ми-17В5 в Индии
Место крушения вертолета Ми-17В5 в Индии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021
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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, сообщает India Today.
По данным издания, на борту, в частности, находился начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Согласно источникам издания, вертолет вылетел с базы ВВС Индии в Сере и направлялся в город Веллингтон.
Должность начальника штата обороны была создана в Индии в декабре 2019 года. Начштаба обороны координирует действия всех подразделений армии Индии – сухопутных войск, ВВС и ВМС. Начштаба обороны, в частности, также координирует с правительством страны вопросы закупки оборонных технологий и оружия. Генерал Рават является первым человеком, назначенным на этот пост.
На месте крушения вертолета найдены трое пострадавших, они получили серьезные травмы и отправлены в госпиталь. Поиски четвертого человека продолжаются.
Вертолет ВС Азербайджана - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 15:24
Следователи изучают черный ящик упавшего в Азербайджане вертолета
 
В миреВеллингтон (город)ИндияТамилнадВВС Индии
 
 
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