https://ria.ru/20211208/indiya-1762712600.html

СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны

СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны - РИА Новости, 08.12.2021

СМИ: в Индии разбился вертолет с начальником штаба обороны

Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, сообщает India Today. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T11:31

2021-12-08T11:31

2021-12-08T16:04

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НЬЮ-ДЕЛИ, 8 дек – РИА Новости. Военный вертолет с четырьмя высокопоставленными военными на борту разбился в индийском штате Тамилнад, сообщает India Today.По данным издания, на борту, в частности, находился начальник штаба обороны Индии Бипин Рават. Согласно источникам издания, вертолет вылетел с базы ВВС Индии в Сере и направлялся в город Веллингтон.Должность начальника штата обороны была создана в Индии в декабре 2019 года. Начштаба обороны координирует действия всех подразделений армии Индии – сухопутных войск, ВВС и ВМС. Начштаба обороны, в частности, также координирует с правительством страны вопросы закупки оборонных технологий и оружия. Генерал Рават является первым человеком, назначенным на этот пост.На месте крушения вертолета найдены трое пострадавших, они получили серьезные травмы и отправлены в госпиталь. Поиски четвертого человека продолжаются.

https://ria.ru/20211206/vertolet-1762400539.html

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в мире, веллингтон (город), индия, тамилнад, ввс индии