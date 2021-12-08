https://ria.ru/20211208/gripp-1762685165.html
В Оренбурге школьников переведут на дистанционное обучение из-за гриппа
В Оренбурге школьников переведут на дистанционное обучение из-за гриппа - РИА Новости, 08.12.2021
В Оренбурге школьников переведут на дистанционное обучение из-за гриппа
Всех школьников Оренбурга с 9 декабря переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ, сообщили в городской мэрии. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T08:49
2021-12-08T08:49
2021-12-08T08:50
общество
грипп
оренбург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 8 дек – РИА Новости. Всех школьников Оренбурга с 9 декабря переведут на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости среди детей гриппом и ОРВИ, сообщили в городской мэрии."С 9 декабря школы Оренбурга переходят на дистанционное обучение. Такое решение было принято сегодня на заседании муниципального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на основании предписания регионального Роспотребнадзора в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что перевод на электронное обучение с применением дистанционных технологий коснется школьников всех классов образовательных учреждений областного центра. До особого распоряжения приостанавливается также деятельность секций, кружков, в том числе и спортивных, не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования."Главная задача - обеспечить максимально возможное разобщение детей в школьных учреждениях до стабилизации ситуации", - говорится в сообщении администрации Оренбурга.
https://ria.ru/20211112/distant-1758704446.html
https://ria.ru/20211113/shkoly-1758900517.html
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общество, грипп, оренбург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
08:49 08.12.2021 (обновлено: 08:50 08.12.2021)
В Оренбурге школьников переведут на дистанционное обучение из-за гриппа
Всех школьников Оренбурга с 9 декабря переведут на дистанционное обучение из-за гриппа