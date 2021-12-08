https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762794087.html

Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике

Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике - РИА Новости, 08.12.2021

Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике

Россия является стабильным и выгодным партнером для Греции в сфере энергетики, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T16:52

2021-12-08T16:52

2021-12-08T17:01

в мире

греция

россия

экономика

владимир путин

турецкий поток

кириакос мицотакис

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия является стабильным и выгодным партнером для Греции в сфере энергетики, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис."Мы обсудили и вопросы энергетические. Более 30 лет Россия поставляет природный газ в Грецию, и для нас является стабильным и очень выгодным партнером. И господин президент (Владимир Путин) очень хорошо сказал, что это целое масштабное измерение нашего взаимодействия, которому мы придаем большое значение...", - сказал он после переговоров с российским лидером.Ранее Путин отметил, что Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе, поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу "Турецкий поток". В 2021 году Россия увеличила экспорт более, чем на 12% - до 3 миллиардов кубометров.

https://ria.ru/20211208/dokumenty-1762797136.html

греция

россия

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в мире, греция, россия, экономика, владимир путин, турецкий поток, кириакос мицотакис