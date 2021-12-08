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Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике
Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике - РИА Новости, 08.12.2021
Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике
Россия является стабильным и выгодным партнером для Греции в сфере энергетики, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:52
2021-12-08T17:01
в мире
греция
россия
экономика
владимир путин
турецкий поток
кириакос мицотакис
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия является стабильным и выгодным партнером для Греции в сфере энергетики, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис."Мы обсудили и вопросы энергетические. Более 30 лет Россия поставляет природный газ в Грецию, и для нас является стабильным и очень выгодным партнером. И господин президент (Владимир Путин) очень хорошо сказал, что это целое масштабное измерение нашего взаимодействия, которому мы придаем большое значение...", - сказал он после переговоров с российским лидером.Ранее Путин отметил, что Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе, поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу "Турецкий поток". В 2021 году Россия увеличила экспорт более, чем на 12% - до 3 миллиардов кубометров.
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в мире, греция, россия, экономика, владимир путин, турецкий поток, кириакос мицотакис
16:52 08.12.2021 (обновлено: 17:01 08.12.2021)
 
Премьер Греции назвал Россию выгодным для Афин партнером в энергетике

Премьер Греции Мицотакис назвал Россию выгодным и стабильным партнером в энергетике

© РИА Новости / Геннадий МельникКириакос Мицотакис
Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Россия является стабильным и выгодным партнером для Греции в сфере энергетики, заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
"Мы обсудили и вопросы энергетические. Более 30 лет Россия поставляет природный газ в Грецию, и для нас является стабильным и очень выгодным партнером. И господин президент (Владимир Путин) очень хорошо сказал, что это целое масштабное измерение нашего взаимодействия, которому мы придаем большое значение...", - сказал он после переговоров с российским лидером.
Ранее Путин отметил, что Россия обеспечивает более 40% потребностей Греции в природном газе, поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу "Турецкий поток". В 2021 году Россия увеличила экспорт более, чем на 12% - до 3 миллиардов кубометров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
17:00
На переговорах Путина и премьера Греции подписали пять документов
 
В миреГрецияРоссияЭкономикаВладимир ПутинТурецкий потокКириакос Мицотакис
 
 
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