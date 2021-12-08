https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762739567.html

Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel

Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel - РИА Новости, 08.12.2021

Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel

Российские клиенты туроператора Mouzenidis Travel, специализировавшегося на греческом направлении, предъявили требования страховой компании ТИТ на возмещение... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T18:57

2021-12-08T18:57

2021-12-08T18:57

туризм

греция

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

туристы

банкротство

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748353079_0:190:3162:1968_1920x0_80_0_0_02cdefd33f5223541efdf8ece75ae768.jpg

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские клиенты туроператора Mouzenidis Travel, специализировавшегося на греческом направлении, предъявили требования страховой компании ТИТ на возмещение ущерба почти на 1,2 миллиарда рублей за невыполнение обязательств, следует из презентации страховщика и комментария первого заместителя его генерального директора Татьяны Анчеевой."На сегодняшний день, пока говорю вам предварительные, но близкие к реальным цифры, мы получили более восьми тысяч требований. Общий понесенный ущерб по объему требований – более миллиарда рублей", — рассказала на пресс-конференции Анчеева.Как следует из презентации, страховщик получил от туристов "Музенидис Тревел" 4960 заявлений на общую сумму заявленных требований 793,64 миллиона рублей, "Музенидис Трэвел-СПб" — 914 требований на 125,391 миллиона, "Музенидис Трэвел Екатеринбург" - 410 требований на 72,695 миллиона, "Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону" — 1307 требований на сумму, превышающую, 199,726 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма требований достигает почти 1,2 миллиарда рублей.Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Российская "Музенидис Трэвел" 12 ноября объявила, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. Ростуризм в тот же день опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании.Ответственность этих пяти юрлиц была застрахована на 80,5 миллиона рублей в страховой компании ТИТ. По информации Ростуризма, российским офисом греческого туроператора Mouzenidis Travel было получено порядка 18 миллионов евро от 27 тысяч российских туристов. Деньги были переведены в центральный офис компании, но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным турам от туроператора денег не получили."По закону о туристской деятельности, согласно правилам страхования страховой компании, с поступлением первых требований 12 ноября начался прием требований выгодоприобретателей, то есть туристов. Это было на протяжение 20 дней, мы принимали реестры требований из различных городов нашей страны. И 1-3 декабря данные реестры требований были закрыты", – прокомментировала также ситуацию Анчеева.

https://ria.ru/20211119/gretsiya-1759821478.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, банкротство, туризм