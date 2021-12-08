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Туризм
https://ria.ru/20211208/gretsiya-1762739567.html
Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel
Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel - РИА Новости, 08.12.2021
Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel
Российские клиенты туроператора Mouzenidis Travel, специализировавшегося на греческом направлении, предъявили требования страховой компании ТИТ на возмещение... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T18:57
2021-12-08T18:57
туризм
греция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
банкротство
туризм
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские клиенты туроператора Mouzenidis Travel, специализировавшегося на греческом направлении, предъявили требования страховой компании ТИТ на возмещение ущерба почти на 1,2 миллиарда рублей за невыполнение обязательств, следует из презентации страховщика и комментария первого заместителя его генерального директора Татьяны Анчеевой."На сегодняшний день, пока говорю вам предварительные, но близкие к реальным цифры, мы получили более восьми тысяч требований. Общий понесенный ущерб по объему требований – более миллиарда рублей", — рассказала на пресс-конференции Анчеева.Как следует из презентации, страховщик получил от туристов "Музенидис Тревел" 4960 заявлений на общую сумму заявленных требований 793,64 миллиона рублей, "Музенидис Трэвел-СПб" — 914 требований на 125,391 миллиона, "Музенидис Трэвел Екатеринбург" - 410 требований на 72,695 миллиона, "Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону" — 1307 требований на сумму, превышающую, 199,726 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма требований достигает почти 1,2 миллиарда рублей.Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Российская "Музенидис Трэвел" 12 ноября объявила, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. Ростуризм в тот же день опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании.Ответственность этих пяти юрлиц была застрахована на 80,5 миллиона рублей в страховой компании ТИТ. По информации Ростуризма, российским офисом греческого туроператора Mouzenidis Travel было получено порядка 18 миллионов евро от 27 тысяч российских туристов. Деньги были переведены в центральный офис компании, но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным турам от туроператора денег не получили."По закону о туристской деятельности, согласно правилам страхования страховой компании, с поступлением первых требований 12 ноября начался прием требований выгодоприобретателей, то есть туристов. Это было на протяжение 20 дней, мы принимали реестры требований из различных городов нашей страны. И 1-3 декабря данные реестры требований были закрыты", – прокомментировала также ситуацию Анчеева.
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греция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, банкротство, туризм
18:57 08.12.2021
 
Названа сумма, которую потеряли российские туристы из-за Mouzenidis Travel

Клиенты Mouzenidis Travel предъявили требования на возмещение 1,2 миллиарда рублей

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции
Вид бассейн и пляж отеля GHotels Pallini Beach на полуострове Кассандра в Греции - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российские клиенты туроператора Mouzenidis Travel, специализировавшегося на греческом направлении, предъявили требования страховой компании ТИТ на возмещение ущерба почти на 1,2 миллиарда рублей за невыполнение обязательств, следует из презентации страховщика и комментария первого заместителя его генерального директора Татьяны Анчеевой.
"На сегодняшний день, пока говорю вам предварительные, но близкие к реальным цифры, мы получили более восьми тысяч требований. Общий понесенный ущерб по объему требований – более миллиарда рублей", — рассказала на пресс-конференции Анчеева.
Как следует из презентации, страховщик получил от туристов "Музенидис Тревел" 4960 заявлений на общую сумму заявленных требований 793,64 миллиона рублей, "Музенидис Трэвел-СПб" — 914 требований на 125,391 миллиона, "Музенидис Трэвел Екатеринбург" - 410 требований на 72,695 миллиона, "Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону" — 1307 требований на сумму, превышающую, 199,726 миллиона рублей. Таким образом, общая сумма требований достигает почти 1,2 миллиарда рублей.
Один из крупнейших туроператоров на греческом рынке Mouzenidis стал испытывать трудности после смерти в марте своего основателя и главы Бориса Музенидиса. Российская "Музенидис Трэвел" 12 ноября объявила, что не сможет выполнить свои обязательства перед туристами. Ростуризм в тот же день опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании.
Ответственность этих пяти юрлиц была застрахована на 80,5 миллиона рублей в страховой компании ТИТ. По информации Ростуризма, российским офисом греческого туроператора Mouzenidis Travel было получено порядка 18 миллионов евро от 27 тысяч российских туристов. Деньги были переведены в центральный офис компании, но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным турам от туроператора денег не получили.
"По закону о туристской деятельности, согласно правилам страхования страховой компании, с поступлением первых требований 12 ноября начался прием требований выгодоприобретателей, то есть туристов. Это было на протяжение 20 дней, мы принимали реестры требований из различных городов нашей страны. И 1-3 декабря данные реестры требований были закрыты", – прокомментировала также ситуацию Анчеева.
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ТуризмГрецияФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыБанкротствоТуризм
 
 
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