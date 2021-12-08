https://ria.ru/20211208/greco-1762700255.html

Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов

Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов - РИА Новости, 08.12.2021

Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов

Одна из ранних работ испанского художника Эль Греко (1541-1614) была продана на торгах в Лондоне за 1,2 миллиона фунтов (1,6 миллиона долларов), сообщил... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:24

2021-12-08T19:24

2021-12-08T19:24

культура

лондон

эль греко

питер брейгель (младший)

новости культуры

искусство

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Одна из ранних работ испанского художника Эль Греко (1541-1614) была продана на торгах в Лондоне за 1,2 миллиона фунтов (1,6 миллиона долларов), сообщил аукционный дом Christie's.Речь о работе "Портрет знатного мужчины", созданной Эль Греко в 1570 году. В 1944 году шедевр конфисковали нацисты у венских коллекционеров Юлиуса и Камиллы Пристер. Наследники получили полотно только в 2015 году.После возвращения картина была представлена ​​на выставке 2019 года, посвященной влиянию Эль Греко на современную портретную живопись в Большом дворце в Париже."Портрет знатного мужчины" был частью торговой сессии "Искусство старых мастеров", общая выручка которой превысила 10 миллионов фунтов.Самым дорогим лотом стала картина "Избиение младенцев" кисти фламандского живописца Питера Брейгеля Младшего (1564/65-1638). Она была куплена за 2,4 миллиона фунтов (3,2 миллиона долларов).

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лондон, эль греко, питер брейгель (младший), новости культуры, искусство, париж