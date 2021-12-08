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Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов
Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов - РИА Новости, 08.12.2021
Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов
Одна из ранних работ испанского художника Эль Греко (1541-1614) была продана на торгах в Лондоне за 1,2 миллиона фунтов (1,6 миллиона долларов), сообщил... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:24
2021-12-08T19:24
2021-12-08T19:24
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Одна из ранних работ испанского художника Эль Греко (1541-1614) была продана на торгах в Лондоне за 1,2 миллиона фунтов (1,6 миллиона долларов), сообщил аукционный дом Christie's.Речь о работе "Портрет знатного мужчины", созданной Эль Греко в 1570 году. В 1944 году шедевр конфисковали нацисты у венских коллекционеров Юлиуса и Камиллы Пристер. Наследники получили полотно только в 2015 году.После возвращения картина была представлена на выставке 2019 года, посвященной влиянию Эль Греко на современную портретную живопись в Большом дворце в Париже."Портрет знатного мужчины" был частью торговой сессии "Искусство старых мастеров", общая выручка которой превысила 10 миллионов фунтов.Самым дорогим лотом стала картина "Избиение младенцев" кисти фламандского живописца Питера Брейгеля Младшего (1564/65-1638). Она была куплена за 2,4 миллиона фунтов (3,2 миллиона долларов).
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лондон, эль греко, питер брейгель (младший), новости культуры, искусство, париж
Одну из ранних работ Эль Греко продали за 1,6 миллиона долларов
Одну из ранних работ Эль Греко продали на аукционе за 1,6 миллиона долларов