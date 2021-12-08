https://ria.ru/20211208/gosdolg-1762679305.html

Палата представителей США поддержала закон об увеличении предела госдолга

Палата представителей США поддержала закон об увеличении предела госдолга - РИА Новости, 08.12.2021

Палата представителей США поддержала закон об увеличении предела госдолга

Палата представителей конгресса США поддержала закон, открывающий возможность повышения госдолга США, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:57

2021-12-08T06:57

2021-12-08T06:57

в мире

сша

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Палата представителей конгресса США поддержала закон, открывающий возможность повышения госдолга США, свидетельствуют результаты голосования.Как сообщает пресс-служба палаты в Twitter, документ поддержали 222 представителя, 212 высказались против.Конгресс рассматривает два законопроекта, направленных на увеличение предела госдолга в размере 28,9 триллиона долларов. Такая мера объясняется отказом республиканцев поддерживать повышение потолка госдолга.В середине октября законодатели одобрили кратковременное увеличение предела госдолга до 3 декабря объемом в 480 миллиардов долларов. После министр финансов Джанет Йеллен заявила о необходимости повышения лимита на государственный долг страны или приостановки действия такого лимита.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762677648.html

сша

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в мире, сша, джанет йеллен