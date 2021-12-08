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При столкновении танка с джипом на учениях бундесвера погибли два человека

При столкновении танка с джипом на учениях бундесвера погибли два человека - РИА Новости, 08.12.2021

При столкновении танка с джипом на учениях бундесвера погибли два человека

Два военнослужащих бундесвера погибли во вторник в результате несчастного случая в ходе учений в земле Нижняя Саксония. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T05:26

2021-12-08T05:26

2021-12-08T06:08

в мире

германия

нижняя саксония

берген

аннегрет крамп-карренбауэр

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БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Два военнослужащих бундесвера погибли во вторник в результате несчастного случая в ходе учений в земле Нижняя Саксония."В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли два военнослужащих", - сообщается в Twitter сухопутных войск ФРГ.Как уточнят издание Welt, во время учений танк столкнулся с военным внедорожником. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования семьям и близким погибших.

https://ria.ru/20201015/ucheniya-1579925745.html

германия

нижняя саксония

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в мире, германия, нижняя саксония, берген, аннегрет крамп-карренбауэр