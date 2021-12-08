https://ria.ru/20211208/germaniya-1762762332.html
Путин поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность
Путин поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность - РИА Новости, 08.12.2021
Путин поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера ФРГ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:56
2021-12-08T14:56
2021-12-08T15:05
политика
в мире
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Олафу Шольцу по случаю его вступления в должность канцлера ФРГ, сообщает пресс-служба Кремля.Шольц назначен президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером на пост нового канцлера Германии, ранее новый глава правительства был избран на заседании немецкого бундестага, получив абсолютное большинство голосов."Отношения между Россией и Германией традиционно имеют большое значение не только для народов наших стран, но и для всей Европы. Рассчитываю на налаживание с Вами конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне", – отмечается в поздравлении.
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политика, в мире, германия, владимир путин, олаф шольц
14:56 08.12.2021 (обновлено: 15:05 08.12.2021)
Путин поздравил нового канцлера Германии со вступлением в должность
Путин поздравил нового канцлера Германии Шольца со вступлением в должность