https://ria.ru/20211208/germaniya-1762760072.html
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии - РИА Новости, 08.12.2021
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии
Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:43
2021-12-08T14:43
2021-12-08T15:10
в мире
германия
гессен
франк-вальтер штайнмайер
мвд германии
аннегрет крамп-карренбауэр
свен шульце
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БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.Церемонию транслировал телеканал N24.Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии Германии, представитель которой Олаф Шольц стал канцлером ФРГ.Ламбрехт юрист и политик, опыта, связанного с вооруженными силами, она не имеет. С июня 2019 года возглавляет министерство юстиции и защиты прав потребителей, с мая 2021 года одновременно находится во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.Политик из Гессена Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Во главе минтруда остался Хубертус Хайль, а эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах стал главой минздрава.Новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ возглавила политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, а занимавшая до этого момента пост министра окружающей среды Свенья Шульце стала министром развития. Вольфганг Шмидт возглавил ведомство канцлера ФРГ.
https://ria.ru/20211208/kantsler-1762750124.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, гессен, франк-вальтер штайнмайер, мвд германии, аннегрет крамп-карренбауэр, свен шульце
14:43 08.12.2021 (обновлено: 15:10 08.12.2021)
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии
Экс-глава Минюста Германии Кристина Ламбрехт стала министром обороны
БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости.
Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер
.
Церемонию транслировал телеканал N24
.
Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии Германии
, представитель которой Олаф Шольц стал канцлером ФРГ.
Ламбрехт юрист и политик, опыта, связанного с вооруженными силами, она не имеет. С июня 2019 года возглавляет министерство юстиции и защиты прав потребителей, с мая 2021 года одновременно находится во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
Политик из Гессена Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Во главе минтруда остался Хубертус Хайль, а эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах стал главой минздрава.
Новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ возглавила политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, а занимавшая до этого момента пост министра окружающей среды Свенья Шульце стала министром развития. Вольфганг Шмидт возглавил ведомство канцлера ФРГ.