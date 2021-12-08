Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/germaniya-1762760072.html
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии - РИА Новости, 08.12.2021
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии
Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T14:43
2021-12-08T15:10
в мире
германия
гессен
франк-вальтер штайнмайер
мвд германии
аннегрет крамп-карренбауэр
свен шульце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762765776_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b369236e5136d7ae142778dbb88fc41.jpg
БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.Церемонию транслировал телеканал N24.Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии Германии, представитель которой Олаф Шольц стал канцлером ФРГ.Ламбрехт юрист и политик, опыта, связанного с вооруженными силами, она не имеет. С июня 2019 года возглавляет министерство юстиции и защиты прав потребителей, с мая 2021 года одновременно находится во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.Политик из Гессена Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Во главе минтруда остался Хубертус Хайль, а эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах стал главой минздрава.Новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ возглавила политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, а занимавшая до этого момента пост министра окружающей среды Свенья Шульце стала министром развития. Вольфганг Шмидт возглавил ведомство канцлера ФРГ.
https://ria.ru/20211208/kantsler-1762750124.html
германия
гессен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762765776_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_679b95fc0b87449bcef18589d0ed1951.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, гессен, франк-вальтер штайнмайер, мвд германии, аннегрет крамп-карренбауэр, свен шульце
14:43 08.12.2021 (обновлено: 15:10 08.12.2021)
 
Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии

Экс-глава Минюста Германии Кристина Ламбрехт стала министром обороны

© AFP 2021 / Odd AndersenКристина Ламбрехт после получения свидетельства о назначении новым министром обороны Германии
Кристина Ламбрехт после получения свидетельства о назначении новым министром обороны Германии - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© AFP 2021 / Odd Andersen
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.
Церемонию транслировал телеканал N24.
Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии Германии, представитель которой Олаф Шольц стал канцлером ФРГ.
Ламбрехт юрист и политик, опыта, связанного с вооруженными силами, она не имеет. С июня 2019 года возглавляет министерство юстиции и защиты прав потребителей, с мая 2021 года одновременно находится во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.
Политик из Гессена Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Во главе минтруда остался Хубертус Хайль, а эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах стал главой минздрава.
Новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ возглавила политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, а занимавшая до этого момента пост министра окружающей среды Свенья Шульце стала министром развития. Вольфганг Шмидт возглавил ведомство канцлера ФРГ.
Олаф Шольц после избрания новым канцлером Германии в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
Вчера, 14:07
Новый канцлер Германии принял присягу
 
В миреГерманияГессенФранк-Вальтер ШтайнмайерМВД ГерманииАннегрет Крамп-КарренбауэрСвен Шульце
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный