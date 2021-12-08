https://ria.ru/20211208/germaniya-1762760072.html

Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии

Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии - РИА Новости, 08.12.2021

Кристина Ламбрехт стала министром обороны Германии

Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T14:43

2021-12-08T14:43

2021-12-08T15:10

в мире

германия

гессен

франк-вальтер штайнмайер

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аннегрет крамп-карренбауэр

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БЕРЛИН, 8 дек – РИА Новости. Экс-глава минюста ФРГ Кристина Ламбрехт назначена министром обороны, соответствующее назначение произвел в среду президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.Церемонию транслировал телеканал N24.Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Ламбрехт принадлежит к Социал-демократической партии Германии, представитель которой Олаф Шольц стал канцлером ФРГ.Ламбрехт юрист и политик, опыта, связанного с вооруженными силами, она не имеет. С июня 2019 года возглавляет министерство юстиции и защиты прав потребителей, с мая 2021 года одновременно находится во главе министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.Политик из Гессена Ненси Фезер возглавила МВД Германии. Во главе минтруда остался Хубертус Хайль, а эксперт в сфере здравоохранения Карл Лаутербах стал главой минздрава.Новое министерство строительства и жилья в правительстве ФРГ возглавила политик из Восточной Германии Клара Гейвиц, а занимавшая до этого момента пост министра окружающей среды Свенья Шульце стала министром развития. Вольфганг Шмидт возглавил ведомство канцлера ФРГ.

https://ria.ru/20211208/kantsler-1762750124.html

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в мире, германия, гессен, франк-вальтер штайнмайер, мвд германии, аннегрет крамп-карренбауэр, свен шульце