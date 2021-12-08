Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2021
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу
В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:51
2021-12-08T21:51
в мире
хьюстон
европа
газпром
pgnig
западная европа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны региона этого ожидают, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский."Мое мнение заключается в том, что Европа этого ожидает. В тот момент, когда "Газпром" начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы", - сказал Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.Таким образом собеседник ответил на вопрос о том, видит ли он необходимость в наращивании поставок газа в Европу со стороны российского энергетического гиганта.
https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html
хьюстон
европа
западная европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хьюстон, европа, газпром, pgnig, западная европа, цены на нефть
21:51 08.12.2021
 
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу

Замглавы польского PGNiG Вацлавский призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛоготип энергетической компании "Газпром"
Логотип энергетической компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны региона этого ожидают, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский.
"Мое мнение заключается в том, что Европа этого ожидает. В тот момент, когда "Газпром" начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы", - сказал Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.
Таким образом собеседник ответил на вопрос о том, видит ли он необходимость в наращивании поставок газа в Европу со стороны российского энергетического гиганта.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
21:38
Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа
 
В миреХьюстонЕвропаГазпромPGNiGЗападная ЕвропаЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вклады
02:10NYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе Ryanair
02:08Кардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19
02:01От властей Украины потребовали добиться от России поставок угля
01:57В Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу года
01:38СМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгресс
01:16В Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источник
01:16Экономист перечислил, какие новые налоги ждут богатых
01:13Назван главный просчет США на Украине
00:58Россияне оценили экологическую ситуацию в мире
00:51Аналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев
00:39Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантах
00:34Генпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступлений
00:30Юрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеров
00:26В Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьми
00:15Аналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в мире
00:07Генпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступлений
23:48Грызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирии
23:41Пентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе
23:28"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, почему россияне держатся за невыгодные вкладыNYT: покинувший Белоруссию экс-авиадиспетчер дал показания о рейсе RyanairКардиолог рассказала, как избежать "износа сердца" после COVID-19От властей Украины потребовали добиться от России поставок угляВ Британии спрогнозировали миллион заражений "омикроном" к концу годаСМИ: экс-глава аппарата Белого дома при Трампе подал в суд на конгрессВ Анадыре задержали экс-председателя думы Чукотки, сообщил источникЭкономист перечислил, какие новые налоги ждут богатыхНазван главный просчет США на УкраинеРоссияне оценили экологическую ситуацию в миреАналитики рассказали, в чем совпадают вкусы россиян и американцев Spotify рассказал о самых популярных у иностранцев российских музыкантахГенпрокурор заявил о росте выявления серьезных коррупционных преступленийЮрист поддержал требование Краснова об уголовных сроках для коррупционеровВ Instagram прокомментировали временной лимит использования соцсети детьмиАналитики BCG назвали Россию одним из наиболее самобытных рынков в миреГенпрокурор объяснил рост числа выявленных коррупционных преступленийГрызлов призвал дезавуировать заявления командования ВСУ о перемирииПентагон заявил, что не обсуждал расширение военного присутствия в Европе"Роскосмос" назвал реальную стоимость посещения космодрома Восточный