https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2021
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу
В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T21:51
2021-12-08T21:51
2021-12-08T21:51
в мире
хьюстон
европа
газпром
pgnig
западная европа
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg
ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны региона этого ожидают, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский."Мое мнение заключается в том, что Европа этого ожидает. В тот момент, когда "Газпром" начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы", - сказал Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.Таким образом собеседник ответил на вопрос о том, видит ли он необходимость в наращивании поставок газа в Европу со стороны российского энергетического гиганта.
https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html
хьюстон
европа
западная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c8163c6a5b4ab721982b4f4242cb116.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хьюстон, европа, газпром, pgnig, западная европа, цены на нефть
Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу
Замглавы польского PGNiG Вацлавский призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу