https://ria.ru/20211208/gazprom-1762843362.html

Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу

Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу - РИА Новости, 08.12.2021

Польский PGNiG призвал "Газпром" нарастить поставки газа в Европу

В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:51

2021-12-08T21:51

2021-12-08T21:51

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цены на нефть

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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. В Польше хотели бы увеличения поставок российской компанией "Газпром" природного газа в Европу для поддержания ее энергетической безопасности зимой, страны региона этого ожидают, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский."Мое мнение заключается в том, что Европа этого ожидает. В тот момент, когда "Газпром" начнет закачивать газ, Европа, в особенности Западная Европа, будет в большей безопасности в условиях зимы", - сказал Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне 23-го Мирового нефтяного конгресса.Таким образом собеседник ответил на вопрос о том, видит ли он необходимость в наращивании поставок газа в Европу со стороны российского энергетического гиганта.

https://ria.ru/20211208/defitsit-1762842316.html

хьюстон

европа

западная европа

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в мире, хьюстон, европа, газпром, pgnig, западная европа, цены на нефть