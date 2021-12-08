https://ria.ru/20211208/gazifikatsiya-1762679611.html

Губернатор Амурской области обсудил с Миллером газификацию региона

Губернатор Амурской области обсудил с Миллером газификацию региона - РИА Новости, 08.12.2021

Губернатор Амурской области обсудил с Миллером газификацию региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером газификацию региона, работы идут по графику. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T07:01

2021-12-08T07:01

2021-12-08T07:01

экономика

общество

амурская область

газпром

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_1f239ec9ce41958ced5852426c6651c2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 дек – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов обсудил с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером газификацию региона, работы идут по графику."Вчера прошла встреча с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером по вопросам газификации. Работы идут по графику. В этом году завершаем строительство межпоселкового газопровода до котельной в Циолковском (наукограда возле космодрома Восточный), осенью на нее уже начал подаваться газ и она начала работу", - сообщил Орлов в своем Instagram-аккаунте.Он добавил, что до конца 2021 года планируется завершить сооружение газопровода-отвода, газораспределительной станции и межпоселкового газопровода к Свободному – третьему по численности населения городу региона."В Свободненском районе запланировано строительство комплекса сжиженного природного газа. Сейчас продолжается проектирование газопровода в Благовещенске, сёлам Чигири и Верхнеблаговещенское, а также к золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе", - добавил Орлов.Он отметил, что при поддержке Газпрома в области продолжается строительство трёх физкультурно-оздоровительных комплексов в Магдагачи, Благовещенске и Тынде. Комплекс в Тынде станет самым крупным спортивными объектом в Приамурье.

https://ria.ru/20211004/transportery-1752923637.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, общество, амурская область, газпром, василий орлов (губернатор)