https://ria.ru/20211208/gaz-1762841435.html

Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года, заявили в PGNiG

Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года, заявили в PGNiG - РИА Новости, 08.12.2021

Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 года, заявили в PGNiG

Цены на природный газ в Европе останутся на очень высоком уровне примерно до марта-апреля 2022 года, после чего снизятся и стабилизируются, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T21:30

2021-12-08T21:30

2021-12-08T21:30

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ХЬЮСТОН (США), 8 дек – РИА Новости. Цены на природный газ в Европе останутся на очень высоком уровне примерно до марта-апреля 2022 года, после чего снизятся и стабилизируются, заявил РИА Новости заместитель главы польского энергетического концерна PGNiG Пшемыслав Вацлавский."Наш прогноз заключается в том, что цены сохранятся на очень высоком уровне до марта-апреля, после чего они упадут. … Что это означает? Снижение будет существенным, однако все равно цены стабилизируются на гораздо более высоком уровне, нежели это было в прошлом", - сказал Вацлавский на полях проходящего в Хьюстоне Мирового нефтяного конгресса.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по голландскому хабу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, в последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а уже в начале октября показатель перешагнул порог в 1000 долларов. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было. Исторический максимум на фьючерсном рынке — выше 1900 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских ПХГ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии. Ситуация на газовом рынке в Европе остаётся сложной: цены — после снижения до 750 долларов в начале ноября — больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном за многие годы уровне, и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.В текущем же месяце цены в основном находятся в диапазоне 1100-1150 долларов. 1 декабря расчётная цена фьючерсов составила 1118 долларов, а к 6 декабря показатель снизился на 6%, однако за день отыграл падение. 8 декабря стоимость фьючерсов впервые с октября превысила 1200 долларов.

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

https://ria.ru/20211204/gazprom-1762137884.html

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хьюстон, азия, европа, pgnig, цены на нефть, спг