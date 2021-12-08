https://ria.ru/20211208/gaz-1762782242.html
Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа
Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа - РИА Новости, 08.12.2021
Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа
Европе следует избегать зависимости от российского газа, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T16:14
2021-12-08T16:14
2021-12-08T16:14
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сша
газпром
балтийское море
северный поток — 2
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ЛОНДОН, 8 дек - РИА Новости. Европе следует избегать зависимости от российского газа, заявила глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Королевском институте международных отношений (Chatham House).По ее словам, ЕС полагается на Россию в отношении поставок более 40% газа."Если Россия добьётся своего, Европа будет все сильнее "висеть на крючке" ее газа… Нам нужно избежать стратегической зависимости от российского газа", - отметила министр."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом". РФ не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.Москва рассчитывает, что сертификация газопровода "Северный поток 2" будет завершена в запланированные сроки - весной, заявил ранее РИА Новости исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.
https://ria.ru/20211206/gaz-1762452087.html
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в мире, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
Глава МИД Британии призвала Европу избегать зависимости от российского газа
Глава МИД Британии Трасс призвала Европу избегать зависимости от российского газа