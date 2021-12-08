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Европейцы окоченеют от санкций против России
Британцы испугались, что замерзнут после отключения России от SWIFT - РИА Новости, 08.12.2021
Европейцы окоченеют от санкций против России
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T06:11
2021-12-08T10:15
в мире
украина
сша
великобритания
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без внимания и планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видео-конференц-связи."Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", — согласился с предыдущим комментатором Paul Calvert."Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность", — заявил Intra Venus."Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!" — заметил L Burt."Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный", — указал cliff Woods.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес Российской Федерации якобы пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, нато, россия
06:11 08.12.2021 (обновлено: 10:15 08.12.2021)
 
Британцы испугались, что замерзнут после отключения России от SWIFT

Читатели Telegraph выразили опасения, что отключение России от SWIFT лишит Европу газа

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкОтопление
Отопление - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без внимания и планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.
Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видео-конференц-связи.

"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!" — написал NoLonger ATory.

"Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", — согласился с предыдущим комментатором Paul Calvert.
"Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность", — заявил Intra Venus.
"Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!" — заметил L Burt.
"Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный", — указал cliff Woods.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
01:19
"Красные линии" и Украина: что обсуждали Путин и Байден
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес Российской Федерации якобы пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАВеликобританияВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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