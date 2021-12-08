https://ria.ru/20211208/gaz-1762677942.html
Европейцы окоченеют от санкций против России
Британцы испугались, что замерзнут после отключения России от SWIFT - РИА Новости, 08.12.2021
Европейцы окоченеют от санкций против России
Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без... РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T06:11
2021-12-08T06:11
2021-12-08T10:15
в мире
украина
сша
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владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без внимания и планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видео-конференц-связи."Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", — согласился с предыдущим комментатором Paul Calvert."Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность", — заявил Intra Venus."Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!" — заметил L Burt."Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный", — указал cliff Woods.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес Российской Федерации якобы пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, нато, россия
06:11 08.12.2021 (обновлено: 10:15 08.12.2021)
Британцы испугались, что замерзнут после отключения России от SWIFT
Читатели Telegraph выразили опасения, что отключение России от SWIFT лишит Европу газа
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости.
Читатели британского издания The Telegraph
прокомментировали видеовстречу президентов России
и США Владимира Путина
и Джо Байдена
. Не оставили комментаторы без внимания и планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа
останется без газа.
Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видео-конференц-связи.
"Поскольку санкции против России наверняка приведут к приостановке поставок российского газа, то нам здесь в Европе, видимо, придется изрядно померзнуть этой зимой!" — написал NoLonger ATory.
"Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", — согласился с предыдущим комментатором Paul Calvert.
"Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность", — заявил Intra Venus.
"Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!" — заметил L Burt.
"Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный", — указал cliff Woods.
Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес Российской Федерации якобы пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины
. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО
вблизи российских границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>