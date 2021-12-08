https://ria.ru/20211208/gaz-1762677942.html

Европейцы окоченеют от санкций против России

Британцы испугались, что замерзнут после отключения России от SWIFT - РИА Новости, 08.12.2021

Европейцы окоченеют от санкций против России

Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без... РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T06:11

2021-12-08T06:11

2021-12-08T10:15

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph прокомментировали видеовстречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Не оставили комментаторы без внимания и планы США ввести новые антироссийские санкции, выразив опасения, что в результате Европа останется без газа.Во вторник состоялся двухчасовой разговор президентов России и США. Переговоры прошли в формате закрытой видео-конференц-связи."Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии", — согласился с предыдущим комментатором Paul Calvert."Хорошо, что Путин и Байден общаются. Это снижает напряженность", — заявил Intra Venus."Я знаю, кому из этих двоих я смог бы довериться. И это не Байден!" — заметил L Burt."Сравните президентов на фотографии с видеовстречи. Один старый и растерянный, другой моложавый и целеустремленный", — указал cliff Woods.Ранее западные СМИ заявили, что в США изучают возможность введения новых санкций против России, предусматривающих отключение нашей страны от SWIFT и ограничение на обмен валют. Эта информация появилась накануне переговоров Путина и Байдена. Ограничения в адрес Российской Федерации якобы пытаются ввести из-за "агрессии" Москвы в отношении Украины. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии Российской Федерации" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, джо байден, нато, россия